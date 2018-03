BZÖ-Bucher verlangt von FPK-Scheuch Offenlegung der Schließungspläne für Kärntner Schulen

Klagenfurt (OTS) - BZÖ-Bündnisobmann Josef Bucher verlangt von FPK-Chef und Bildungsreferent Kurt Scheuch eine sofortige Offenlegung der Schließungspläne für die Kärntner Schulen. "Offensichtlich beabsichtigt die FPK eine großangelegte Schließungswelle von Kärntner Schulen. Es kann nicht sein, dass diese Pläne bis nach der Kärntner Landtagswahlen vertuscht werden und es danach eine böse Überraschung für die Schüler, Eltern und Lehrer gibt", so Bucher in Bezug auf einen Bericht in der heutigen Kärntner Krone, wo Schulinspektorin Hubmann eine Auflösung und Zusammenlegungen von Schulstandorten bestätigt.

Für den BZÖ-Chef kommt eine Schließung von Schulen nicht in Frage. "Es kann nicht sein, dass die Kinder und die Eltern noch weitere Schulwege zurücklegen müssen. Ein brutales Zusperren von Schulen, wie es die FPK will, bedeutet auch eine weitere Aushöhlung des ländlichen Raumes. Das BZÖ wird sich gegen die Schulschließungen massiv zur Wehr setzen", verspricht Bucher.

Rückfragen & Kontakt:

BZÖ-Kärnten/Pressestelle