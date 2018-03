FP-Mahdalik: Gläserne Schutzwände für gefährliche U-Bahnstationen sinnvoll

Wiener Linien ignorieren Kriminalitätsanstieg

Wien (OTS) - 1.500 Festnahmen in den Öffis, Vergewaltigungen, Diebstahl, Raub, gewalttätige Attacken, etc. - Die Wiener Öffis und insbesondere die U-Bahnen sind längst ein Dorado für Kriminelle geworden. Trotzdem werden sicherheitssteigernde Maßnahmen wie eine eigene U-Bahnpolizei oder schützende Glaswände vor den Gleisen für "einschlägige" Stationen abgelehnt, kritisiert FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik. So werden die Fahrgäste durch die rasant steigende Kriminalität und fast täglichen Betriebsstörungen förmlich aus den öffentlichen Verkehrsmitteln vertrieben.

Bei der Sicherheitsmaßnahme "Glaswände" vor den Gleisen wie in London oder Paris lehnen die Wiener Linien etwas ab, das gar nicht gefordert wird. Die FPÖ will nicht bei allen U-Bahnstationen derartige Vorrichtungen zum Schutz der Fahrgäste vor Fixern, Betrunkenen und Wahnsinnigen bzw. um Selbstmorde zu verhindern sondern nur in Stationen (z.b: Stephans-, Schweden- und Karlsplatz, Praterstern, Kettenbrücken- oder auch Pilgramgasse) mit besonders hohem Gefährdungspotential.

Das würde nicht 200 Mio. - wie es in München für alle Stationen laut Wiener Linien ausgemacht hätte - sondern weniger als 10 Mio. Euro kosten. Da die Wiener Linien Jahr für Jahr mehr als 750(!) Mio. Euro vom Steuerzahler bekommen, wäre diese sinnvolle Investition in die Sicherheit der Fahrgäste in jedem Fall gerechtfertigt, hält Mahdalik abschließend fest. (Schluss)otni

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien

4000/81747