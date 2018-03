Regisseurin Sabine Derflinger und Krebsspezialist Dr. Wilfried Horvath zu Gast in "Mahlzeit Burgenland"

Prominente Gäste in der beliebten Mittagssendung von ORF-"Radio Burgenland"

Eisenstadt (OTS) - Der Präsident der burgenländischen Krebshilfe, Wilfried Horvath, ist Experte für Brust- und Darmkrebs. In Vorträgen informiert der Hobbybergsteiger über das Leben mit dieser Krankheit und die Wichtigkeit der Vorsorge. Der Südburgenländer ist am Montag, dem 14. Jänner 2013, in zu Gast bei Moderatorin Silvia Scherleitner.

Am Dienstag, dem 15. Jänner 2013, ist die österreichische Regisseurin, Autorin und Produzentin Sabine Derflinger bei Moderatorin Silvia Scherleitner zu Gast. Derflinger zeichnet für zahlreichen Filme und "Tatort"-Ausgaben verantwortlich. Heuer dreht sie "Vier Frauen am Mondsee".

