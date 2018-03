Barbara Rett präsentiert Jahresschwerpunkt "Alles Wagner!"

ORF-III-Programmschwerpunkt bringt ein Jahr lang jeden Monat eine Wagner-Oper

Wien (OTS) - Im Wagner-Jahr 2013 präsentiert "Erlebnis Bühne" sämtliche Opern von Richard Wagner in der Reihenfolge ihrer Entstehung bzw. ihrer Uraufführung. Die chronologische Abfolge macht seine Entwicklung zum gefeierten Musikdramatiker erlebbar. Die Produktionen kommen u. a. aus Wien, Berlin, Bayreuth, Barcelona, München, Salzburg und zeugen von höchst unterschiedlichen Zugängen. Wagner in allen Facetten - von traditionell bis futuristisch.

Zu sehen sind: "Die Feen" aus dem Kinderzelt der Wiener Staatsoper im Jänner, "Das Liebesverbot" aus Graz und "Rienzi" aus Berlin im Februar, "Der fliegende Holländer" im März, "Tannhäuser" im April, "Lohengrin" mit Jonas Kaufmann und "Tristan und Isolde" in gleich zwei Inszenierungen von den Bayreuther Festspielen im Mai, "Die Meistersinger von Nürnberg" von Otto Schenk unter Christian Thielemann im Juni, "Rheingold" unter Herbert von Karajan im Juli, "Walküre" im August, "Siegfried" aus der MET im September, die "Götterdämmerung" mit der katalanischen Theatertruppe La Fura dels Baus im Oktober und "Parsifal" unter Christian Thielemann von den Osterfestspielen 2013 im November.

Am 22. Mai 2013, also genau an seinem 200. Geburtstag, steht der ganze Tag im Zeichen Richard Wagners, wenn "Erlebnis Bühne" zu einem umfassenden Schwerpunkttag lädt: Opern, Dokumentationen, Porträts und Spielfilme widmen sich dem Jahrhundertkomponisten.

Die Wagner-Opern 2013:

"Die Feen"

Ausstrahlung: 13. Jänner 2013

Aus der Staatsoper Wien in einer Inszenierung für Kinder, 2012 Dirigent: Kathleen Kelly

Regie: Waut Koeken

Besetzung: Daniela Fally, Clemens Unterrainer, Gergely Németi, Sorin Coliban

"Das Liebesverbot"

Ausstrahlung: 3. Februar 2013

Aus der Grazer Oper, 1983

Dirigent: Niksa Bareza

Regie: Christian Pöppelreiter

Besetzung: József Dene, Juraj Hurny, Quade Winter, Hans Holzmann, Nandor Tomory, Nelly Ailakowa, Annemarie Zeller, Fran Lubahn, Zoltan Csaszar, Franz Hajtas, Ernst Dieter Suttheimer

"Rienzi"

Ausstrahlung: 17. Februar 2013

Aus der Deutschen Oper Berlin, 2010

Dirigent: Sebastian Lang-Lessing

Regie: Philipp Stölzl

Besetzung: Torsten Kerl, Camilla Nylund, Kate Aldrich u. a.

"Der fliegende Holländer"

Ausstrahlung: 17. März 2013

Von den Bayreuther Festspielen, 1985

Dirigent: Woldemar Nelsson

Regie: Harry Kupfer

Besetzung: Simon Estes, Lisbeth Balslev, Matti Salminen, Anny Schlemm, Robert Schunk

"Tannhäuser"

Ausstrahlung: 21. April 2013

Aus dem Gran Teatre del Liceu, Barcelona, 2008

Dirigent: Sebastian Weigle

Regie: Robert Carsen

Besetzung: Peter Seiffert, Petra Maria Schnitzer, Markus Eiche, Béatrice Uria-Monzon, Günther Groissböck

"Lohengrin"

Ausstrahlung: 5. Mai 2013

Aus der Bayrischen Staatsoper, 2009

Regie: Richard Jones

Dirigent: Kent Nagano

Besetzung: Jonas Kaufmann, Anja Harteros, Christof Fischesser, Michaela Schuster, Wolfgang Koch

"Tristan und Isolde"

Ausstrahlung: 22. Mai 2013

Von den Bayreuther Festspielen, 1983 und 1995

Dirigent: Daniel Barenboim

Regie: Jean Pierre Ponnelle / Heiner Müller

Besetzung: René Kollo / Siegfried Jerusalem, Johanna Meier / Waltraud Meier sowie Matti Salminen und Falk Struckmann u. a.

"Die Meistersinger von Nürnberg"

Ausstrahlung: 2. Juni 2013

Aus der Wiener Staatsoper, 2008

Dirigent: Christian Thielemann

Regie: Otto Schenk

Besetzung: Falk Struckmann, Johan Botha, Adrian Eröd, Ricarda Merbeth, Michael Schade u. a.

"Das Rheingold"

Ausstrahlung: 14. Juli 2012

Verfilmung nach den Salzburger Osterfestspielen mit den Berliner Philharmonikern, 1980

Dirigat und Regie: Herbert von Karajan

Besetzung: Thomas Stewart, Brigitte Fassbaender, Peter Schreier, Hermin Esser, Leif Roar u. a.

"Die Walküre"

Ausstrahlung: 11. August 2013

Von den Bayreuther Festspielen, 1980

Dirigent: Pierre Boulez

Regie: Patrice Chéreau

Besetzung: Donald McIntyre, Gwyneth Jones, Jeannine Altmeyer, Matti Salminen, Peter Hofmann

"Siegfried"

Ausstrahlung: 22. September 2013

Aus der Metropolitan Opera, 1990

Dirigent: James Levine

Regie: Otto Schenk

Besetzung: Siegfried Jerusalem, Hildegard Behrens, James Morris, Heinz Zednik u. a.

"Götterdämmerung"

Ausstrahlung: 27. Oktober 2013

Aus dem Palau de les Arts Reina Sofía, Valencia, 2009

Dirigent: Zubin Mehta

Regie: La Fura dels Baus

Besetzung: Franz-Josef Kapellmann, Jennifer Wilson, Lance Ryan, Matti Salminen, Ralf Lukas

"Parsifal"

Ausstrahlung: 27. November 2013

Von den Salzburger Osterfestspielen, 2013

Dirigent: Christian Thielemann

Regie: Michael Schulz

Besetzung: Johan Botha, Michaela Schuster, Stephen Milling, Wolfgang Koch, Milcho Borovinov

