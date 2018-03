Pressekonferenz Gründerentwicklung und Crowd Funding, 16.01.2013, 10:00, WKÖ, 1045 Wien

Wien (OTS/PWKAVI) - Auch in wirtschaftlich turbulenten Zeiten beweisen die heimischen Jungunternehmer Unternehmergeist und Mut. Die Wirtschaftskammer hat für Jungunternehmer im vergangenen Jahr vieles erreicht. Um die Gründerentwicklung langfristig zu sichern und zu fördern, braucht es geeignete Rahmenbedingungen, die den Schritt in die Selbständigkeit unterstützen und Jungunternehmer bestärken. Was dafür notwendig ist und wie sich die Zahl der Gründungen 2012 entwickelt hat, möchten wir in einer P R E S S E K O N F E R E N Z analysieren, zu der wir Sie ganz herzlich einladen!

Zeit: Mittwoch, 16. Jänner 2013, 10:00 Uhr

Ort: Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien, 10. Stock, Großes Sitzungszimmer

Ihre Gesprächspartner sind:

- Dr. Christoph Leitl, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich

- Markus Roth, Vorsitzender der Jungen Wirtschaft

- Mag. Oliver Gajda, Mitbegründer European Crowdfunding Network

