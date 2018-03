ÖVP - T E R M I N E

(3. Woche vom 14.1. bis 20.1.2013)

Änderungen vorbehalten – nähere Auskünfte unter +43 (1) 40126-411

MONTAG, 14. Jänner 2013 10:30 StS Dr. Reinhold Lopatka beim Arbeitsgespräch mit afrikanischen Botschaftern (BMeiA, Minoritenplatz 8, 1010 Wien) 16:00 BM DI Nikolaus Berlakovich und StS Sebastian Kurz bei der Podiumsdiskussion "auf.ZEIT: wehrpflicht.zivildienst.freiwilligendienst" (Naturhistorisches Museum Wien, Burgring 7, 1010 Wien) 18:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner beim Neujahrsempfang des Rates für Forschung und Technologieentwicklung (Ringturm, Schottenring 30, 1010 Wien) 18:45 StS Sebastian Kurz bei der Veranstaltung des Serbischen Dachverbandes "Serbisches Neujahr" (Haus des Sports, Prinz-Eugen-Straße 12, 1040 Wien) 19:30 StS Sebastian Kurz beim Rotary Club Perchtoldsdorf zu den Themen Wehrpflicht und Integration durch Leistung (Restaurant Alexander, Marktplatz 10, 2380 Perchtoldsdorf) Steiermark-Besuchstag von BM Dr. Beatrix Karl Steiermark-Besuchstag von StS Dr. Reinhold Lopatka DIENSTAG, 15. Jänner 2013 08:30 StS Dr. Reinhold Lopatka beim Arbeitsgespräch mit dem liechtensteinischen Regierungschef Dr. Klaus Tschütscher (BMeiA, Minoritenplatz 8, 1010 Wien) 11:00 StS Dr. Reinhold Lopatka beim Arbeitsgespräch mit dem tschechischen Staatssekretär VojtÄ›ch Belling (BMeiA, Minoritenplatz 8, 1010 Wien) 12:00 BM Dr. Michael Spindelegger beim Neujahrsempfang des Herren Bundespräsidenten für das Diplomatische Corps (Präsidentschaftskanzlei, Zeremoniensaal, 1010 Wien) 14:00 BM DI Nikolaus Berlakovich und BM Dr. Reinhold Mitterlehner beim Unterausschuss für Europäische Angelegenheiten des Nationalrates (Parlament, 1017 Wien) 14:15 BM Dr. Michael Spindelegger beim Treffen mit dem liechtensteinischen Regierungschef Dr. Klaus Tschütscher (BMeiA, Minoritenplatz 8, 1010 Wien) 18:00 BM Dr. Beatrix Karl hält Grußworte bei der Antrittsvorlesung von o. Univ.-Prof. Dr. Franz Marhold an der Wirtschaftsuniversität Wien (Hörsaal H.0001, UZA 3, Juristengebäude, Erdgeschoss, Althanstraße 39-45, 1090 Wien) 18:00 BM DI Nikolaus Berlakovich bei der Veranstaltung "Die Zukunft der gemeinsamen Agrarpolitik" (LFS Obersiebenbrunn, Feldhofstraße 6, 2283 Obersiebenbrunn) 19:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner beim UNIQA-Empfang (UNIQA-Tower, Untere Donaustraße 21, 1020 Wien) 18:00 StS Sebastian Kurz beim Neujahrsempfang der ÖVP Wien 19:00 StS Sebastian Kurz beim Neujahrsempfang der Orthodoxen Kirche (BMI, Minoritenplatz 9, 1014 Wien) Steiermark-Besuchstag von StS Dr. Reinhold Lopatka MITTWOCH, 16. Jänner 2013 11: 00: BM Dr. Reinhold Mitterlehner beim Arbeitsgespräch mit dem liechtensteinischen Regierungschef Dr. Klaus Tschütscher 15:00 ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf besucht die Bundesheer-Angelobung (6840 Götzis) 18:00 BM Dr. Maria Fekter beim Galaabend der 34. Wintertagung des Güterverbands Transportbeton (Hotel "Das Seekarhaus", Seekarstraße 32, 5562 Obertauern) 19:00 BM Dr. Beatrix Karl hält einen Vortrag bei der European Law Students Association Graz (ELSA) im RESOWI-Zentrum der Universität Graz (Hörsaal 15.12, Universitätsstraße, 8010 Graz) 22:30 ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf beim Runden Tisch der Klubobleute zur "Volksbefragung" (ORF 2) Vorarlberg-Besuchstag von BM Dr. Michael Spindelegger Steiermark-Besuchstag von BM Dr. Beatrix Karl Salzburg-Besuchstag von StS Sebastian Kurz DONNERSTAG, 17. Jänner 2013 11:00 BM Dr. Maria Fekter besucht das Finanzamt Zell am See (Brucker Bundesstraße 13, 5700 Zell am See) 11:00 BM DI Nikolaus Berlakovich bei der Präsentation des "CSR Jahrbuch" (Stubenring 1, 1010 Wien) 11:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner bei der Eröffnung des Josef- Ressel-Zentrums der Fachhochschule Salzburg (FH Salzburg, Campus Urstein, Urstein Süd 1, 5412 Puch/Salzburg) 18:00 BM Dr. Maria Fekter beim Neujahrsempfang der ÖVP Zell am See (Areitalm, 5700 Zell am See) 18:30 StS Sebastian Kurz beim Club Salzburg Circles "Wehrpflicht und Integration durch Leistung" (Palais Ephrussi, Universitätsring 14, 1010 Wien) 20:00 EP-Vizepräsident Mag. Othmar Karas diskutiert auf Einladung des ÖAAB-Osttirol mit Bürgern zum Thema "Europa näher bringen" (Kolpingsaal Lienz, Adolf Purtscher Straße 6, 9900 Lienz) Tirol-Besuchstag von BM Dr. Michael Spindelegger BM Dr. Beatrix Karl beim informellen Justizministerrat (Dublin, Irland, bis 18.1.) FREITAG, 18. Jänner 2013 09:00 EP-Vizepräsident Mag. Othmar Karas referiert zum Thema "Europa als Zukunftschance für die Jugend" (Kärntner Tourismusschulen, Kumpfallee 88-90, 9504 Villach) 11:00 BM Dr. Maria Fekter besucht das Finanzamt Innsbruck (Innrain 32, 6020 Innsbruck) 14:00 Vortrag mit EP-Vizepräsident Mag. Othmar Karas zum Thema "Österreichs Zukunft in Europa" (Wifi Klagenfurt, Paul Watzlawick Saal im EG, Europaplatz 1, 9020 Klagenfurt) 19:00 StS Sebastian Kurz beim Jahresauftakt der JVP Steiermark (Färberplatz 1, 8010 Graz) 20:00 ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf beim Ball der Vorarlberger in Wien (Palais Ferstel, Strauchgasse 4, 1010 Wien) Salzburg-Besuchstag von BM Dr. Michael Spindelegger SAMSTAG, 19. Jänner 2013 19:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner beim Ball der Oberösterreicher in Wien (Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien) SONNTAG, 20. Jänner 2013 17:00 ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf bei der ATV-Klubobleuterunde (ATV) StS Dr. Reinhold Lopatka beim informellen Rat Allgemeine Angelegenheiten, Treffen der Europaminister (Dublin)

