MediaWatch-Politikerranking: Wer hat die Top-Medienpräsenz?

Wöchentlich im Politik-Channel von APA-OTS: die Top 20 der österreichischen Politikerinnen und Politiker - Darabos, Faymann und Burgstaller aktuell vorne

Wien (OTS) - Ab sofort ist das aktuelle wöchentliche Präsenzranking heimischer Politikerinnen und Politiker auf

http://www.ots.at/ranking/art/top/politik kostenlos abrufbar.

MediaWatch erstellt das Ranking aufgrund der Anzahl der Nennungen von Politikerinnen und Politikern in allen österreichischen Tageszeitungen im Verlauf der vergangenen Woche. Die aktuellen Daten zeigen, wer die mediale Bühne von 04.01.2013 bis 10.01.2013 am stärksten nutzen konnte, wer zurückgefallen ist und wer sich gegenüber letzter Woche neu positionieren konnte.

Die stärkste Medienpräsenz verzeichnete in der vergangenen Woche Verteidigungsminister Norbert Darabos (SPÖ), der vergangene Woche in den Bundesländern für das Berufsheer geworben hat. Als Argument für die Abschaffung der Wehrpflicht führt Darabos beispielsweise die positiven Effekte auf die Wirtschaft an, die durch eine Studie der Donau-Universität Krems bescheinigt werden. Im Ranking folgen Bundeskanzler Werner Faymann und die Salzburger Landeshauptfrau Gabi Burgstaller (beide SPÖ) auf den Plätzen zwei und drei.

Mit Platz fünf gelang Unterrichtsministerin Claudia Schmied (SPÖ) der höchste Neueinstieg ins Ranking. Schmied lieferte sich mit Integrationsstaatssekretär Sebastian Kurz (ÖVP) einen Schlagabtausch über Sprachförderung in der Vorschule. Die Unterrichtsministerin ist gegen die gesetzliche Verankerung von Deutsch als Schulreifekriterium, kann sich aber vorstellen, Kindern außerhalb des normalen Unterrichts Deutsch beizubringen.

Rückfragen & Kontakt:

MediaWatch Institut für Medienanalysen GmbH

Julia Wippersberg

Leiterin MediaWatch

Tel.: 43/1/360 60-5960

julia.wippersberg @ apa-mediawatch.at

http://www.apa-mediawatch.at



APA - Austria Presse Agentur

Barbara Rauchwarter

Unternehmenssprecherin

Leiterin Marketing & Kommunikation

Tel.: +43/1/360 60-5700

E-Mail: barbara.rauchwarter @ apa.at

http://www.apa.at