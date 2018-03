Wirtschaftsministerium schreibt Staatspreis Marketing 2013 aus

Staatliche Auszeichnung für innovatives strategisches Marketing -Einreichungen sind bis zum 19. März möglich

Wien (OTS/BMWFJ) - Das Wirtschaftsministerium hat heute, Freitag, den Staatspreis Marketing 2013 ausgeschrieben. "Damit prämieren wir innovatives strategisches Marketing, das die Wertschöpfung im Unternehmen nachhaltig erhöht", betont Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner, der die Branche wieder zur zahlreichen Teilnahme einlädt. "Unser Staatspreis ist ein wichtiges Gütesiegel für die Nachhaltigkeit und Wertorientierung von Marketingstrategien und stärkt damit auch die Wettbewerbsfähigkeit", sagt Mitterlehner.

Der alle zwei Jahre vergebene Staatspreis rückt kreative und wirksame Marketingleistungen in den Blickpunkt der Öffentlichkeit. Die Experten-Jury prämiert Qualität, betriebswirtschaftliche Relevanz und Innovationsgrad. Einreichen können Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen sowie Institutionen, Organisationen und Verbände mit Sitz in Österreich. Voraussetzung ist eine Marketingleistung, die im Zeitraum von Anfang 2011 bis Ende 2012 realisiert wurde und einen markanten Unternehmenserfolg ausgelöst hat.

Die erbrachte Marketingleistung kann regional, national oder auch international - mit deutlichem Bezug zum Standort Österreich - sein. Die Teilnahme am Staatspreis ist in folgenden Kategorien möglich:

Public Services und Non Profit-Organisationen (NPO)

Private Services (z.B. Finanzdienstleistungen oder Tourismus)

Handel

Produktion

Kleinunternehmen

Exportmarketing

Die Einreichung ist ab sofort in elektronischer Form unter www.staatspreis-marketing.at möglich. Einreichschluss ist der 19. März. Die Überreichung des Staatspreises findet am 3. Juni 2013 in der Aula der Wissenschaften in Wien statt.

