FPÖ-Obermayr: EU darf Daseinsvorsorge wie Wasserversorgung oder Rettungsdienste nicht dem freien Markt unterwerfen!

Kleinstrukturierte österreichische Wasserversorgung würde von Großkonzernen verdrängt

Wien (OTS) - Angesichts der aktuellen Debatte im Binnenmarktausschuss zur Vergabe von sogenannten Dienstleistungskonzessionen stellt der freiheitliche EU-Abgeordnete Mag. Franz Obermayr klar: "Ganz abgesehen davon, dass ich die gesamte Konzessionsrichtlinie für überflüssig und unzweckmäßig halte, darf es auf gar keinen Fall sein, dass Bereiche der Daseinsvorsorge wie Wasserversorgung oder Rettungsdienste durch die geplante EU-Regelung direkt oder indirekt dem Markt unterworfen werden." Denn es handle sich hierbei um lebenswichtige Sektoren, die mit anderen Handelswaren und Dienstleistungen nicht vergleichbar seien.

Zudem würde die in Österreich traditionell kleinstrukturierte Wasserversorgung im Falle europaweiter Ausschreibungen durch Riesenkonzerne, wie etwa die französische Veolia-Gruppe (150 Firmen in 77 Ländern, 46 Milliarden EUR Umsatz), verdrängt werden. "Es kommt wohl nicht von ungefähr, dass sich die Franzosen in Kommission und Parlament besonders für die Konzessionsrichtlinie stark machen", so Obermayr, der schließt: "Die Richtlinie ist zurückzuweisen, bzw. bedarf es jedenfalls weitreichender Ausnahmen im Bereich der Daseinsvorsorge."

