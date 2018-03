Huainigg: Zivildienst schafft österreichweit breite Sozialkompetenz

Solidarität ist ein Wert, der nicht verlorengehen darf

Wien, 11. Jänner 2013 (OTS/ÖVP-PK) - "Fällt die Wehrpflicht, gibt es auch den Zivildienst nicht mehr, was ich sehr bedauern würde", sagte ÖVP-Behindertensprecher Franz-Joseph Huainigg heute, Freitag, zur bevorstehenden Volksbefragung. "Ich bin oft überrascht, wenn sich jemand beim Rollstuhllenken auskennt oder keine Berührungsängste im Umgang mit meiner Behinderung hat. Der Beamte, die Richterin, der Lehrer erzählt mir dann stolz, dass er/sie dieses Wissen und die Erfahrungen beim Zivildienst erworben hat", so Huainigg. "Der Zivildienst ist eine wertvolle Schule für Sozialkompetenz, für den einzelnen sowie für das Land Österreich. Es ist fraglich, wie viele ein freiwilliges soziales Jahr überhaupt machen würden".

Wie 'Die Welt am Sonntag' vom 30.12.2012 berichtete, gibt es in Deutschland seit der Aufhebung der Wehpflicht am 1. Juli 2011 einen gravierenden Mangel in sozialen Einrichtungen, da die Zivildiener bei weitem nicht durch jene Menschen ersetzt werden konnten, die ein freiwilliges soziales Jahr machen. "Den Hof kehren, Kinder mit besonderem Betreuungsbedarf am Morgen in die Schule und am Nachmittag wieder nach Hause fahren, warme Mahlzeiten zu älteren Menschen bringen, die sich selbst nicht mehr versorgen können. Spaß ist damit nicht immer verbunden. Für das gesellschaftliche Miteinander sind sie aber wichtig", so 'Die Welt', die anführt, dass die 80.000 Zivildiener in Deutschland jetzt durch 35.000 beim Bundesfreiwilligendienst ersetzt wurden."

"Diese Zitterpartie soll österreichischen Hilfsorganisationen erspart bleiben", betonte Huainigg und meint abschließend: "Wehrpflicht und Zivildienst sind ein Akt der Solidarität, zu dem es bei der Volksbefragung hoffentlich ein klares Bekenntnis geben wird. Um wie viel ärmer wäre Österreich ohne ehrenamtliche Helferinnen und Helfer!" (Schluss)

