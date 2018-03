The Peninsula Hotels feiern das chinesische Neujahr / Luxushotelgruppe läutet mit attraktiven Angeboten das "Jahr der Schlange" ein

Hongkong (ots) - Das chinesische Neujahrsfest zählt zu den wichtigsten Feiertagen im chinesischen Kalender. 2013 wird laut chinesischem Horoskop von der Schlange regiert. Kreativen Menschen steht eine fruchtbare Zeit bevor, denn die Schlange besitzt einen ausgesprochenen Sinn für Schönheit und Ästhetik. The Peninsula Hotels läuten am 10. Februar 2013 feierlich das "Jahr der Schlange" ein und präsentieren sich hierzu ganz im Zeichen des Festtags.

Die Farbe Rot, in der chinesischen Kultur Symbol für Glück, Ruhm und Kraft, ist während des chinesischen Neujahrs allgegenwärtig:

prachtvolle rote Blumendekorationen und Laternen in den Eingangsbereichen sowie rot beleuchtete Außenfassaden zieren alle neun Häuser der Gruppe.

Daneben bieten die Hotels anlässlich des traditionellen chinesischen Feiertags ausgewählte kulinarische Angebote, spezielle Vergünstigungen und festliche Aktionen, wie den traditionellen Löwentanz zur Vertreibung böser Geister.

Ein besonderes Highlight der chinesischen Neujahrsnacht im The Peninsula Hong Kong ist das "Fireworks"-Menü mit stilvollem Dinner und spektakulärem Ausblick auf das Feuerwerk über dem Hafen. Auch der berühmte Peninsula Afternoon Tea im The Peninsula Beijing und The Peninsula Bangkok steht unter dem Motto des chinesischen Neujahrs.

Gästen der drei US-amerikanischen Peninsula Hotels bietet das exklusive Van Cleef & Arpels Stay-and-Shop-Arrangement besonderen Luxus. Es umfasst einen Van Cleef & Arpels Uhren-Gutschein im Wert von 1.000 US$ sowie ein Grand Deluxe-Zimmer für 888 US$ pro Übernachtung. The Peninsula Beverly Hills veranstaltet zudem die glamouröseste "Chinese New Year"-Party der Stadt.

