Willkommen in der Zukunft: EurotaxGlass's startet 2013 mit dem 43. Neujahrsempfang

Wien (OTS) - Der Eurotax Neujahrsempfang, das Treffen der Automobil-, Versicherungs- und Leasingbranche, fand auch heuer wieder traditionell zum Jahresbeginn statt, diesmal in einer neuen Location, der Metahall. Und nicht nur die Räumlichkeiten der Veranstaltung waren ein Novum, auch der neue Generaldirektor von EurotaxGlass's Österreich, Heiko Haasler, wurde dem Publikum vorgestellt. Zudem wurde ein Ausblick auf die Produktinnovationen des Hauses geboten, die für 2013 schon mit Spannung erwartet werden.

Innovation und Fortschritt

Der noch bis Ende April amtierende Generaldirektor Max. A. Weißensteiner begrüßte die Gäste, um dann seinen Nachfolger Heiko Haasler vorzustellen. Dieser fand in seiner sympathischen Begrüßungsrede sogleich die richtigen Worte und gab einen Ausblick, was die Branche im Jahr 2013 von EurotaxGlass's Österreich erwarten darf.

Über Neuigkeiten der Automobilindustrie informierten die Gastredner KR Burkhard Ernst (Bundesgremialobmann des Fahrzeughandels) und Dr. Felix Clary (Sprecher der Automobilimporteure). So wird unter anderem im Jahr 2013 der Schwerpunkt der Automobilindustrie auf Öffentlichkeitsarbeit zum Zwecke der Imagebildung für das Automobil liegen, um dadurch die Wichtigkeit der Automobilindustrie für den Standort Österreich zu unterstreichen. Ein weiteres Anliegen des Autohandels ist es zudem, die individuelle Mobilität - vor allem im urbanen Bereich - weiterhin aufrecht zu erhalten.

Branchenkenner und Moderator Ronny Rockenbauer führte eloquent durch den Abend und begrüßte als diesjährigen Gastsprecher Franz Steinberger, GF der Europa Akademie für Sozialkompetenz, der mit seinem Vortrag Einblicke in die Welt des mentalen Trainings bot.

Das moderne Ambiente der neuen Location, gepaart mit dem Flair des alten Backsteingebäudes, war ein wunderbarer Hintergrund, um den Abend in angenehmer Atmosphäre und bei anregenden Gesprächen ausklingen zu lassen. Verwöhnt wurden die Gäste mit internationalen kulinarischen Highlights, einer Weinverkostung in der DHK-Lounge und den beliebten Davidoff-Zigarren in der American Express-Lounge.

Im Rahmen der Jubiläumsfeier durfte EurotaxGlass's Österreich unter anderem folgende Ehrengäste begrüßen:

Helmuth H. Lederer (Unternehmensgründer EurotaxGlass's Österreich), KR Burkhard Ernst (Bundesgremialobmann des Fahrzeughandels), Dr. Felix Clary und Aldringen (Sprecher der Automobilimporteure), KR Ing. Alfred Stadler (Sprecher des Vorstandes der Wolfgang Denzel Auto AG), Mag. Alexander Struckl (GD General Motors Austria GmbH), Mag. Roland Punzengruber (GD Peugeot Österreich), Klaus Oberhammer (GD Citröen Österreich), Steffen Knapp (GD Ford Österreich), Olivier Gaudefroy (GD Renault Österreich), KR Dkfm. Werner Kraus (Präsident ÖAMTC), Martin Stewart (CEO EurotaxGlass's International), Pierre Groll (Managing Director EurotaxGlass's Europe)

und viele weitere Vertreter der Automobil-, Versicherungs- und Leasingbranche.

www.eurotax.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Jedida Jell-Paradeiser

Rottenschlager Consulting + PR GmbH

Krottenbachstraße 82-86/1/19, 1190 Wien

T: 0043/ 1/ 368 31 60, E: jjp @ rottenschlager.com