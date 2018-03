EANS-News: Klöckner & Co SE: Aufsichtsrat bestellt Karsten Lork (49) zum Vorstandsmitglied für Europa und Asien

Duisburg, 10. Januar 2013 - Der Aufsichtsrat der

Klöckner & Co SE hat Herrn Karsten Lork zum Mitglied des Vorstands für das Ressort Europa und Asien bestellt.

Herr Lork, der seine Tätigkeit zum 1. Februar 2013 aufnehmen wird, ist seit über 20 Jahren in der Stahl- und Metallindustrie tätig. Nach diversen Managementpositionen im Krupp- und nachfolgend ThyssenKrupp-Konzern war der Diplom-Kaufmann zuletzt Vertriebsvorstand der inzwischen zu Outokumpu gehörenden Inoxum-Gruppe (vormals ThyssenKrupp Stainless Segment). Herr Lork übernimmt künftig die Verantwortung für das Ressort Europa und Asien vom Vorstandsvorsitzenden Gisbert Rühl, der diese Bereiche derzeit kommissarisch betreut. Damit wird die seit längerem angekündigte Vorstandserweiterung abgeschlossen. Der Vorstand besteht künftig aus vier Mitgliedern.

