Kommentar zu Konsequenzen aus dem Desaster beim Flughafen Berlin-Schönefeld

Berlin (ots) - In allen finanzschwachen Bundesländern und Kommunen, die aus Überzeugung oder Einspargründen ihre Verwaltungen in den letzten 20 Jahren zusammengestrichen haben, vor allem in der Hauptstadt, fehlt es den Behörden an Neueinstellungen, an Kompetenz und an Attraktivität für die besten Köpfe. Wer als Politiker im Aufsichtsrat aber keinen verlässlichen, fachlich bewanderten Stab hat und kritische Entwicklungen am Bau nicht erkennen und erfragen kann, ist aufgeschmissen.

