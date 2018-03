Finesse Solutions und Thermo Fisher Scientific erneuern bilaterale Liefervereinbarung über Kontrollsysteme und Einweg-Bioreaktoren

Santa Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Finesse Solutions, Inc., ein Hersteller von Mess-und Steuerungslösungen für Prozessanwendungen in der Biowissenschaft, meldete heute die Verlängerung seiner bilateralen Liefervereinbarung mit Thermo Fisher Scientific Inc. In den vergangenen 5 Jahren wurde der marktführende Einweg-Bioreaktor Thermo Scientific HyPerforma im Rahmen von über 200 gemeinsamen Projekten mit dem Einweg-Sensor TruFluor für pH und pO2 und dem Automatisierungssystem TruBio von Finesse kombiniert. Die Geschäftspartnerschaft der beiden Unternehmen ist somit gleichbleibend stark und bietet beiden Unternehmen die Möglichkeit, ihre Kunden im Hinblick auf Einweg-Systeme durch schnellere Installation, Konnektivität, Service und Kundendienst lückenlos zu betreuen.

Die bilaterale Geschäftspartnerschaft ermöglicht Finesse, seine umfassend konfigurierbaren, schlüsselfertigen und cGMP-konformen Systeme der G3-Serie weiterhin auf dem Markt anzubieten. Auf Basis der DeltaV®-Steuerplattform von Emerson bieten Finesse-Controller Anwendern die Möglichkeit, ihre Prozesse völlig nahtlos aufzuskalieren - von 50-Liter-Bioreaktoren für Labor- und F&E-Anwendungen in cGMP-konforme Einweg-Prozessketten mit Volumina von bis zu 2.000 Liter. Die Vereinbarung hat auch zur Einführung der marktführenden Lösung Thermo Scientific HyPerforma Single-Use Bioreactor TurnKey (S.U.B. TK) geführt, die einen Thermo S.U.B. der nächsten Generation mit dem hochmodernen G3mini-Controller von Finesse vereint, der entweder mit der DeltaV- oder der uC-Steuerplattform ausgestattet ist. Ab sofort haben Kunden die Wahl zwischen dem Hyperforma S.U.B. TK oder den umfassend anpassbaren Steuersystemen von Finesse mit komplett integrierten S.U.B-Bioreaktoren.

"Thermo Fisher Scientific und Finesse arbeiten bereits seit geraumer Zeit erfolgreich zusammen - nicht nur bei der Integration von S.U.B. als optionales Merkmal unseres offenen Architekturansatzes, sondern auch bei der Entwicklung des HyPerforma S.U.B. TK-Systems", so Millie Ullah, Senior-Produktmanagerin für Einweg-Technologie der Zellkultur-und Bioprozessprodukte von Thermo Scientific. "Die Verlängerung der Liefervereinbarung stärkt unsere Geschäftspartnerschaft und bietet unseren Kunden die Gewissheit, dass wir uns gemeinsam dafür einsetzen, unsere Kunden mit schlüsselfertigen Einweg-Bioreaktoren zu unterstützen, deren Steuerplattformen wahlweise mit DeltaV- oder uC-Automatisierung ausgestattet sind."

"Aus den S.U.B. von Thermo Fisher Scientific haben und werden sich weiterhin erhebliche Möglichkeiten für unsere Controller der G3-Serie und für unsere Einweg-Sensoren TruFluor und TruTorr ergeben", erklärte Finesse-CEO Barbara Paldus. "In cGMP-konformen Einweg-Anwendungen wird unsere auf DeltaV beruhende Steuerplattform eine effiziente Umsetzung der Produktionskapazität ermöglichen, während von unserer auf Wintel beruhenden TruBio uC-Steuerplattform zu erwarten ist, dass sie hochmoderne Steuermöglichkeiten mit einem großartigen Benutzererlebnis vereinen wird."

Das in Kalifornien ansässige Unternehmen Finesse Solutions, Inc. bietet schlüsselfertige, skalierbare Lösungen für vorgeschaltete Einweg-Prozessverarbeitungssysteme in der Bioverfahrenstechnik und hat sich in diesem Bereich einen soliden Ruf erarbeitet. Die Produktplattform von Finesse enthält ein umfassendes Portfolio neuartiger Einweg-Sensoren sowie modulare, auftragsbezogen konfigurierbare Automatisierungs-Hardware und intelligente Software, mit deren Hilfe die globalen Prozessinformationen in der Bioverfahrenstechnik und der Technologietransfer aufeinander abgestimmt werden können. Finesse verfügt außerdem über ein komplettes Dienstleistungsangebot, das die Inbetriebnahme, Kommissionierung und Validierung von rasch und zuverlässig installierten Einweg-Geräten in cGMP-konformen Herstellungsanwendungen umfasst. Besuchen Sie www.finesse.com.

Thermo Fisher Scientific Inc. ist der weltweit führende Dienstleister der Wissenschaft. Unsere Aufgabe ist es, unseren Kunden die Möglichkeit zu bieten, die Welt gesünder, sauberer und sicherer zu gestalten. Mit einem Jahresumsatz von 12 Mrd. USD und etwa 39.000 Beschäftigten beliefern wir Pharma- und Biotech-Unternehmen, Krankenhäuser und klinisch-diagnostische Labors, Universitäten, Forschungseinrichtungen und Regierungsbehörden sowie die Umwelt- und Prozesssteuerungsbranchen. Mit unseren drei Hauptmarken Thermo Scientific, Fisher Scientific und Unity(TM) Lab Services, die eine einzigartige Kombination aus innovativen Technologien, bequemen Kaufoptionen und Komplettlösungen zur Steuerung operativer Laborabläufe bilden, schaffen wir Mehrwerte für unsere wichtigsten Geschäftsinteressenten. Unsere Produkte und Dienstleistungen helfen unseren Kunden dabei, komplexe analytische Herausforderungen zu meistern, die Patientendiagnose zu verbessern und die Laborproduktivität zu erhöhen. Besuchen Sie www.thermofisher.com. Näheres zur Zellkultur- und Bioprozesstechnologie von Thermo Scientific erfahren Sie auf www.thermoscientific.com/bioprocessing.



