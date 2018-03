Cortolezis-Schlager: Österreich erreicht frühzeitig Bologna-Ziel zu "Internationalisierung"

Jeder/e fünfte Student/in absolviert Auslandssemester!

Wien, 10.Jänner 2013 (OTS/ÖVP-PK) - "Wissenschaft und Forschung leben von internationaler Vernetzung. Umso wichtiger ist, dass internationale Mobilität auch von den Studierenden als akademischer Nachwuchs gelebt wird", sagte ÖVP-Wissenschaftssprecherin Katharina Cortolezis-Schlager und dankte Wissenschaftsminister Töchterle für die hohe Priorisierung von Auslandsaufenthalten. Mehr als 20 Prozent der Studierenden an den heimischen Hochschulen hätten bereits zumindest ein Auslandssemester absolviert. Damit habe Österreich das für 2020 gesteckte Bologna-Ziel, dass ein Fünftel der Studentinnen und Studenten einen Teil des Studiums im Ausland absolviert, bereits jetzt erreicht.

Zahlreiche Universitäten hätten im Rahmen von Leistungsvereinbarungen mit dem Wissenschaftsressort Internationalisierungsstrategien entwickelt, die vor allem zu einer verstärkten Zusammenarbeit heimischer Universitäten mit internationalen Hochschuleinrichtungen geführt hätten. "Trotz der erfreulichen Entwicklung hinsichtlich der Internationalisierung des Studiums sei es wesentlich, dass die von Studierenden selbst genannten größten noch verbleibenden Mobilitätshindernisse rasch beseitigt werden, damit der positive Trend weiter anhält", so Cortolezis-Schlager weiter. Hemmschuhe für Auslandssemester seien laut der vom IHS durchgeführten Studierenden-Sozialerhebung der erwartete Zeitverlust für das Studium, das Finden einer leistbaren Wohnung im Gastland, die Anrechnung der im Ausland erbrachten Studienleistung und die Finanzierung des Auslandssemesters. "Ich baue auf die von Wissenschaftsminister Töchterle gesetzten und in Aussicht genommenen Internationalisierungsinitiativen, damit Österreichs Wissenschaft und Forschung auch in Zukunft vom globalen Wissensaustausch profitieren kann", so Cortolezis-Schlager abschließend. (Schluss)

