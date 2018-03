Faszinierende Abenteuer eines Profi-Kletterers: Stefan Glowacz zeigt sie alle, in seiner neuen Multivisionsshow

Zusammen mit Stefan Glowacz präsentiert die Marke GORE-TEX® die spektakuläre Multivisionsshow "Mit Fingerspitzen die Welt erobern". Der Multimedia-Film entführt das Publikum ab Mitte Januar 2013 auf eine 80- minütige Reise in die faszinierende Welt des Extremkletterns und zeigt den GORE-TEX® Athleten auf seinen facettenreichen Abenteuern in exotischen Ländern, wie Venezuela oder Patagonien. Der Profi-Kletterer berichtet aber auch von ganz persönlichen Erlebnissen, besonderen Erfahrungen und schmerzlichen Rückschlägen.

Die Zuschauer erwartet eine außergewöhnliche Komposition aus Geschichten von rauen Expeditionen und Berichten voller Menschlichkeit und tiefer Freundschaft - ein gelungener Mix aus ansprechenden Texten, Bild- und Soundeffekten.

Die Multivisionsshow geht auf Tour und ist ab Mitte Januar bis Ende März 2013 in knapp 20 deutschen Städten und in weiteren 15 Städten im Herbst 2013 in Österreich, Schweiz und Norditalien zu sehen. Tickets können online unter http://ots.de/yk4jS reserviert werden.

