DLA Piper eröffnet neues Büro in Korea

London/Wien (OTS) - Die globale Anwaltskanzlei DLA Piper expandiert weiter: Am 08. Jänner eröffnete die Sozietät in Seoul ihren 78. Standort. Der Antrag, eine Repräsentanz in Südkorea zu gründen, war Anfang Jänner vom dortigen Justizministerium genehmigt worden.

"Wir freuen uns sehr, nun auch in der viertgrößten Volkswirtschaft Asiens präsent zu sein. Die Chancen in diesem dynamischen und schnell wachsenden wirtschaftlichen Umfeld sind enorm. Wir pflegen seit Jahren gute Kontakte in die Republik Korea und haben bereits etliche dort ansässige Mandanten erfolgreich unterstützt", sagt Dr. Claudine Vartian, Country Managing Partnerin von DLA Piper Weiss-Tessbach. Anwälte des Wiener DLA Piper Büros haben zuletzt den koreanischen Konzernriesen Doosan Heavy Industries & Construction bei der Übernahme einer Tochterfirma der insolventen A-TEC INDUSTRIES AG beraten. Zu den weiteren südkoreanischen Mandanten von DLA Piper zählen auch Samsung, Hyundai, LG oder Korean Air.

Das im Juli 2011 in Kraft getretene Freihandelsabkommen zwischen der EU und Südkorea erleichtert stufenweise den Zugang europäischer Rechtsanwälte und Kanzleien zum koreanischen Markt. Für DLA Piper ist die Zulassung ein wichtiger strategischer Schritt: Sowohl multinationale Mandanten, die in Korea geschäftlich tätig werden wollen, als auch koreanische Unternehmen, die sich im Rest der Welt engagieren möchten, werden davon profitieren.

Über DLA Piper

DLA Piper ist eine der weltweit größten und führenden Anwaltskanzleien. Mit über 4.200 Juristen in mehr als 30 Ländern in Europa, dem Nahen Osten, Asien, Australien sowie Nord- und Zentralamerika bietet DLA Piper ein umfassendes Rechtsberatungsangebot. In Österreich ist die Kanzlei durch DLA Piper Weiss-Tessbach mit einem Büro in Wien und etwa 60 Juristen vertreten.

