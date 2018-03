Der Unternehmensbereich Bruynzeel der Constructor Group wird mit Qubiqa Storage Solutions - der Marke Nordplan - eine Fusion eingehen

Panningen, Niederlande Und Vipperød, Dänemark (ots/PRNewswire) - Die Constructor Group und Qubiqa kündigten heute den Abschluss einer Vereinbarung zu einer Fusion an, bei der der Unternehmensbereich Bruynzeel der Constructor Group - in Dänemark, Norwegen und Schweden als Constructor und in vielen anderen Ländern als Bruynzeel Storage Systems bekannt - mit Qubiqa Storage Solutions - der Marke Nordplan -fusionieren wird. Das neue Unternehmen wird den Namen Bruynzeel Storage Systems erhalten.

"Die Fusion mit Qubiqa Storage Solutions wird unser Engagement bei der Herstellung von Lagerlösungen, die in Qualität, Innovation und Effizienz herausragen, noch weiter unterstützen. Damit können wir unseren Kunden genau die von ihnen gewünschten Produkte anbieten", sagte Igor La Vos, Präsident von Bruynzeel Storage Systems. "Qubiqa Storage Solutions wird die preisgekrönte Designlinie von Jacob Jensen zum Portfolio von Bruynzeel hinzufügen."

"Es war schon immer unsere Vision, sichere, effiziente und vor allem intelligente Aufbewahrungslösungen anzubieten. Durch den Zusammenschluss mit dem Unternehmensbereich Bruynzeel kommen wir dieser Vision noch näher und erhalten Zugriff auf die Produktionstechnologien, das Fachwissen und die Ressourcen, um weiter zu wachsen und neue Innovationen hervorzubringen", sagte Morten E. Andersen, Director von Qubiqa Storage Solutions.

Mit dieser Fusion wird Bruynzeel Storage Systems seine Position als eines der innovativsten Unternehmen im Markt für Lager- und Aufbewahrungslösungen stärken. "Dieser Zusammenschluss wird sich sofort auf unser neu vorgestelltes Bürokonzept auswirken, welches im Oktober den Innovationspreis für Architektur und Büro gewonnen hat. Die Jury lobte den neuartigen Ansatz, etablierte Aufbewahrungssysteme mit neuen Merkmalen wie Garderoben, Schliessfächern oder einer Küchennische zu kombinieren und ihnen damit Raum in der Nähe der Arbeitsplätze zuzuweisen. Doch zugleich merkte sie an, dass einige Designdetails noch weiter optimiert werden könnten, wie zum Beispiel die in der Oberfläche integrierten Bedienflächen. Genau das kann Bruynzeel Storage Systems seinen Kunden durch die Ergänzung mit der Designlinie von Jacob Jensen anbieten", so Igor La Vos.

Bruynzeel Storage Systems möchte sich als innovatives Unternehmen mit modernen Fertigungsstätten auszeichnen, um kleine sowie grosse Projekte auf einer wettbewerbsfähigen Ebene realisieren zu können und intelligente, stilvolle und individuelle Aufbewahurngslösungen anzubieten, die hohen Qualitätstandards entsprechen und den sozialen und umweltpolitischen Verantwortungen gerecht werden.

Die Zukunft der Lagerung beginnt jetzt.

Die Fusion steht unter Vorbehalt der üblichen Abschlussbedingungen einschliesslich der Genehmigungen der entsprechenden Behörden.

Weitere Informationen finden Sie unter

http://www.bruynzeel-storage.com/merger.

Über den Unternehmensbereich Bruynzeel der Constructor Group

Die Constructor Group AS ist ein führender Hersteller und Anbieter von hochwertigen und weltweit vermarkteten Lagerlösungen. Innerhalb der Constructor Group sind die Aktivitäten in den Unternehmensbereichen Bruynzeel und Industrial aufgeteilt. Der Unternehmensbereich Bruynzeel bietet intelligente und platzsparende Aufbewahrungslösungen für Büros, Archive, Bibliotheken und Museumsdepots in einer grossen Vielzahl an Verwendungs- und Einsatzzwecken an, die unter den Marken Constructor und Bruynzeel Storage Systems vermarktet werden. Mit diesen Lösungen soll der Unternehmensbereich Bruynzeel in Fragen der Qualität, Innovationskraft und Effizienz neue Massstäbe setzen und die Erwartungen seiner Kunden in jeder Weise übertreffen.

Über Qubiqa Storage Solutions

Qubiqa ist ein Zusammenschluss der Unternehmen QLS, Jokan, Univeyor, Seelen und Nordplan. Qubiqa zeichnet sich durch ein neues und schlankes Geschäftsmodell kombiniert mit starken Fähigkeiten im Bereich der Produktentwicklung als modernes und zukunftsorientiertes Unternehmen aus. Es bietet hochwertige Produkte, Systeme und Lösungen für die Optimierung von internen logistischen, automatisierten und Lageranforderungen an. Qubiqa Storage Solutions möchte als professioneller Partner im Hinblick auf alle Aspekte der Lagerung für Archive, Büros, Bibliotheken und Museumsdepots wahrgenommen werden und intelligente sowie individuelle Lagerlösungen in Kombination mit der allerneusten Technologie und einem anspruchsvollen Design anbieten.

Datenblatt

Website Constructor Group: http://www.constructor-group.com

Website Qubiqa: http://www.qubiqa.com

Website des Unternehmensbereichs Bruynzeel:

http://www.bruynzeel-storage.com

Website zur Fusion: http://www.bruynzeel-storage.com/merger

Pressekontakt: Maril van Kempen Maril.vankempen@bruynzeel.org +31-(0)77-306-90-00