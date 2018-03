EINLADUNG: Eine amerikanische Nacht. Neue Theaterstücke aus den USA 18. JÄNNER 2013, 20 UHR, SCHAUSPIELHAUS WIEN

Wien (OTS) - Die U.S. Botschaft in Wien und das Schauspielhaus Wien laden sehr herzlich zu einem Abend im Zeichen des zeitgenössischen Theaters aus den USA ein.

Im Jänner wird der alte neue Präsident der USA vereidigt. So interessiert wir viele Geschehnisse in den Vereinigten Staaten verfolgen: Was wissen wir vom dortigen Theater, welche jungen AutorInnen kennen wir, und wie sind ihre Sichtweisen? Gründe genug, unseren USA-Blick zu weiten und vier der zurzeit meistgefragten und -aufgeführten AutorInnen der Gegenwart anhand vier aktueller Theaterstücke (in deutscher Übersetzung) kennenzulernen. Die Ensemblemitglieder des Schauspielhauses zeigen in Auszügen das Stück Disgraced von Ayad Akhtar, der am Schauspielhaus als "playwright in residence" zu Gast ist, sowie The Aliens von Annie Baker, Maple and Vine von Jordan Harrison, und 4000 Miles von Amy Herzog. Letztere ist für ihr Stück After the Revolution eben erst mit dem "Outstanding Playwright Award for 2012" der "New York Times" ausgezeichnet worden. Die amerikanische Nacht, eine Koproduktion mit der in Washington, D.C. lebenden Regisseurin Gillian Drake, bietet so die einmalige Gelegenheit zu transatlantischen Neusichten.

Dieser Abend findet mit freundlicher Unterstützung der Botschaft der Vereinigten Staaten in Wien statt.

