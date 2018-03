Wiener Stadthalle: Alice im Wunderland Jr.

Wien (OTS) - Das Wunderland können zahlreiche große und kleine BesucherInnen bei den Vorstellungen von "Alice im Wunderland Jr." am 19. und 20. Jänner 2013 in der Wiener Stadthalle, einem Unternehmen der Wien Holding, besuchen.

"Alice im Wunderland Jr." überzeugt mit einem Feuerwerk an Bildern, Kostümen, Figuren, Songs sowie einer ungeheuren Dynamik und Energie des Ensembles, die nicht nur die Bühne, sondern die gesamte Halle F für zwei Stunden in ein absolutes Wunderland à la Lewis Carroll verwandeln.

Die Show "Alice im Wunderland Jr."

Alice im Wunderland ist Lewis Carolls Meisterwerk, das im Kinderbuchbereich einer der großen Klassiker ist und das nicht zuletzt aufgrund seiner Beliebtheit mehrfach aufgeführt und verfilmt wurde. In Alice im Wunderland begibt sich die Hauptfigur Alice auf eine traumhafte Reise ins Wunderland, in dem sie auf sprechende und teilweise sehr sonderbare Figuren wie das weiße Kaninchen, den Hutmacher und die Grinsekatze trifft. Mit bildgewaltigen, starken Tanzeinlagen und einer beeindruckenden Musikvielfalt präsentiert sich "Alice im Wunderland jr." als deutschsprachige Musical-Aufführung.

Termine: o Sa, 19. Jänner 2013 - 14.30 Uhr und 17.30 Uhr o So, 20. Jänner 2013 - 14.30 Uhr

Tickets:

Tickets sind bei der Kasse der Wiener Stadthalle sowie online unter www.stadthalle.com , telefonisch unter 01/79 999 79, im Wien-Ticket-Callcenter (01/588 85, täglich von 8- 20 Uhr), online unter www.wien-ticket.at, im Wien-Ticket-Pavillon bei der Staatsoper (Herbert von Karajan Platz, 1010 Wien, täglich von 10 - 19 Uhr), in allen weiteren Wien-Ticket-Vorverkaufsstellen und unter www.oeticket.com erhältlich. Das Ticket gilt als Fahrschein für die Wiener Linien.

Preise:

Erwachsene Kat. A: 38,- EUR, Kat. B: 34,- EUR, Kat. C: 29,- EUR. Kinder Kat. A: 29,- EUR, Kat. B: 25,- EUR, Kat. C: 22,- EUR. Rollstuhlfahrer: 15,- EUR, Schoßplatz (für Kinder bis max. 5 Jahre):

6,- EUR.

Disneys Junge Bühne

Die Wiener Stadthalle ist "Disneys Junge Bühne" in Österreich. Unter diesem Motto wurde gemeinsam mit dem Performing Center Austria eine Programmschiene gestartet, die durch Musicalproduktionen für Jugendliche und Familien mit Kindern begeistert.

Bei "Disneys Junge Bühne" handelt es sich um eine Kooperation des Performing Center Austria mit Disney und der Wiener Stadthalle. Dabei werden mehrere Disney Shows als Produktion des Performing Center Austria, der Wiener Kaderschmiede für die Musicalstars von morgen, auf die Showbühne der Halle F gebracht.

Chance für Musicaltalente

Die Idee, Musicals mit jungen talentierten NachwuchskünstlerInnen für ein junges Publikum zu produzieren, hat die Walt Disney Company überzeugt und findet ihre Fortsetzung in der Kooperation für "Disney Junge Bühne".

Es geht nicht nur darum, tolle Shows auf die Bühne bringen, sondern "Disneys Junge Bühne" will dem Musicalnachwuchs die Chance zu geben, sein Können auf einer großen Bühne in einer professionellen Show zu zeigen. Diese Form der Nachwuchsförderung ist den InitiatorInnen ganz besonders wichtig. Denn eines ist so gut wie sicher: Aus den Reihen der DarstellerInnen dieser Shows wird mit ziemlicher Sicherheit der eine oder andere Musicalstar von morgen kommen.

