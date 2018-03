Aktuelle Kraftstoffpreise im ÖAMTC-Check

Super und Diesel im Vergleich zum Jahresdurchschnitt 2012 derzeit etwas günstiger

Wien (OTS) - "Das neue Jahr beginnt in Sachen Sprit so, wie das alte aufgehört hat", berichtet ÖAMTC-Verkehrswirtschaftsexpertin Elisabeth Brandau. "Die leicht sinkende Tendenz bei den Preisen hält an." Ein Blick in die ÖAMTC-Spritpreisdatenbank zeigt, dass der Niedrigstpreis für den Liter Super zurzeit 1,326 Euro, jener von Diesel 1,309 Euro beträgt. Die österreichweit berechneten Durchschnittspreise liegen aktuell bei 1,403 Euro für Super und 1,374 Euro für Diesel. "Insgesamt kann man sagen, dass man ab einem Literpreis unter 1,4 Euro sowohl bei Super als auch bei Diesel beruhigt zum Zapfhahn greifen kann", erläutert Brandau.

Die leicht zurückgehenden Rohölpreise werden jedoch nicht überall an die Konsumenten weitergegeben, denn die Höchstpreise für die beiden Kraftstoffarten scheinen einzementiert. Vor allem an Bedienungstankstellen entlang der Autobahnen zahlt man für Super seit November 2012 (1,629 Euro/Liter), für Diesel sogar seit Juli 2012 (1,599 Euro/Liter) unverändert viel. "Das führt dazu, dass die Preisdifferenz zwischen dem billigsten und dem teuersten Liter zum ersten Mal bei knapp 30 Cent liegt", rechnet die ÖAMTC-Expertin vor. "Wer hochpreisige Tankstellen meidet, kann bei einer Tankfüllung von rund 50 Litern bis zu 15 Euro sparen."

Aufgrund der sich ständig verändernden Preise für Super und Diesel ist es für Autofahren nicht einfach, den Überblick zu behalten, bei welchem Preis man tanken soll und bei welchem man besser eine günstigere Tankstelle sucht. "Dem ÖAMTC ist es daher ein großes Anliegen, Autofahrer bei der Suche bestmöglich zu unterstützen", so die ÖAMTC-Expertin. Topaktuelle Preise findet man immer auf www.oeamtc.at/sprit. Auch alle Besitzer von iPhones und Android-Smartphones können sich die günstigsten Spritpreise mit der beliebten ÖAMTC-Applikation jederzeit direkt auf das Handy holen.

