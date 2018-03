EANS-News: Lenzing AG / Lenzing kooperiert mit NanoCarbons LLC bei der Entwicklung eines neuen aktivierten Carbonpulvers für Energiespeichersysteme

Die Lenzing AG und NanoCarbons LLC, Fort Lauderdale

(Florida, USA), werden künftig bei der Entwicklung und Erforschung eines neuen aktivierten Carbonpulvers in der Elektrodentechnologie kooperieren. Die dabei angewandte Technologie basiert auf einer Kombination der Lenzing TENCEL® Fasern und der Technologie von NanoCarbons LLC. Lenzing hat nach intensiver Forschung eine neue Pilotproduktionsanlage errichtet, um die Entwicklung dieser Technologie noch weiter zu forcieren.

Das gemeinsam entwickelte Carbonpulver soll optimale Ergebnisse in der Energiespeicherung liefern. Es wird davon ausgegangen, dass dieses neue Carbonpulver die Entwicklung der bereits heute rasant steigenden Anwendung bei elektrischen Speichergeräten wie Doppelschichtkondensatoren (bekannt als Ultra-oder Superkondensatoren) noch weiter beschleunigen wird. Diese Hochleistungskondensatoren werden zunehmend in Hybridfahrzeugen sowie bei Start-Stopp Systemen, unterbrechungsfreier Stromversorgung und bei der Ausrichtung von Windturbinen eingesetzt.

"Die Entwicklung neuer, spezieller Anwendungen im technischen Bereich ist für Lenzing eine wichtige Verbreiterung der Anwendung unserer Fasern", kommentiert Peter Untersperger, Vorstandsvorsitzender der Lenzing Gruppe, die neue Kooperation. "Der stark wachsende Markt für Energiespeichergeräte ist für uns eine zukunftsträchtige Marktnische. Wir werden bei unseren TENCEL® Fasern in den kommenden Jahren sicher noch eine Reihe weiterer, höchst interessanter Anwendungsbeispiele im technischen Bereich sehen."

Friedrich Weninger, COO der Lenzing Gruppe und zuständig für Forschung und Entwicklung, dazu: "Wir investieren auch weiterhin in neue Forschungsgebiete innerhalb des Unternehmens genauso wie auch in Kooperationen mit externen Partnern. Ziel ist, die Palette unserer Produkte weiter zu verbreitern. Das neue Carbonpulver ergänzt unser Geschäft mit Trennmaterialien für die Energiespeichergeräte in optimaler Weise. Wir sind vom zukünftigen Wachstum dieses Marktes überzeugt. Wir bieten unseren Kunden ein nachhaltiges Produkt mit konstanter Qualität, das die Weiterentwicklung dieser Industrie erlaubt."

Rud Istvan, CEO von NanoCarbons LLC meint hierzu: "Ich bin fest davon überzeugt, dass diese Entwicklung den Markt für Doppelschichtkondensatoren um einen beträchtlichen Schritt weiterbringt. Durch die Kombination des technischen Know-hows und der Infrastruktur von Lenzing mit der Technologie von NanoCarbons gehen wir davon aus, dass Doppelschichtkondensatoren immer häufiger am Markt für neue Start-Stopp-Systeme in der Autoindustrie bis hin zu unterbrechungsfreier Stromversorgung eingesetzt werden. Dies kann einen wichtigen Durchbruch in der Elektrodentechnologie darstellen, der für Designer von Elektrobauteilen als auch für Autofahrer gewinnbringend sein wird."

Lenzing AG
A-A-4860 Lenzing

Lenzing AG

Mag. Angelika Guldt

Tel.: +43 (0) 7672-701-2713

Fax: +43 (0) 7672-918-2713

a.guldt @ lenzing.com