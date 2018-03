Covington eröffnet Shanghai-Büro

(PRN) - WASHINGTON, 10. Jan. 2013 /PRNewswire/ -- Covington & Burling haben ein Büro in Shanghai

gestartet, nach

der Eröffnung von Büros in Peking [http://www.cov.com/beijing/] in 2008 und Seoul Ende 2012 das Dritte in Asien.

In diesen drei Büros werden nun gesamthaft 20 Rechtsanwälte für die Firma tätig sein, womit sie sich unter AmLaws 50 führenden US-Firmen mit Präsenz in Asien befindet. Dieser Schritt stärkt die Fähigkeit der Firma, Klienten aus Nord-, Mittel- und Südamerika, die an Geschäftstätigkeiten in Asien, und Klienten aus Asien, die an Geschäftstätigkeiten im Rest der Welt interessiert sind, Dienstleistungen in den Bereichen Gesellschaftsrecht, Streitbeilegung, Ermittlungen und Vorschriften zu bieten.

"Unser Shanghai-Büro ergänzt unsere Praxen in China in den Bereichen Biowissenschaften und Technologietransaktionen, FCPA, Kapitalmärkte, M&A und Wertpapiere und bietet diese Fähigkeiten im Herzen eines der dynamischsten Geschäftszentren Asiens", sagte Timothy Hester, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Firma.

Die Shanghai-Praxis wird von zwei Partnern geführt werden: Eva Wang und Weishi Li. Sie werden ein Team von Associates und Counsels leiten.

Frau Wang praktiziert Gesellschafts- und Wertpapierrecht. Sie spricht fließend Mandarin und verfügt über umfangreiche Privatpraxiserfahrung in China. Zudem diente sie früher als General Counsel und Vizepräsidentin für Rechtsfragen bei Spreadtrum Communications, einem führenden, NASDAQ-gelisteten, auf den Funkkommunikationsmarkt spezialisierten chinesischen Halbleiterunternehmen.

Frau Lis Praxis umfasst umfangreiche Beratungstätigkeit in den Bereichen Technologietransaktionen und geistiges Eigentum. Ihre Muttersprache ist Mandarin, und sie hat beachtliche Erfahrung in der Begleitung multinationaler und chinesischer Unternehmen bei der Strukturierung und Verhandlung von grenzübergreifendem geistigem Eigentumsrecht und technologiebezogenen Transaktionen. Frau Li hat zahlreiche Firmen im Bereich Biowissenschaften vertreten, mit Fokus auf Lizenzierung, strategische Allianzen und Joint-Venture-Gestaltung. Durch sie wird die Firmenpräsenz in der Sparte Biowissenschaften in Asien weiter verstärkt.

Covington wurde von Chambers Asia Pacific und Legal 500 Asia Pacific als eine führende Firma anerkannt. Chambers kürte die Firma kürzlich zu einem Finalisten für seine 2013 China Awards for Excellence in der Kategorie International Trade. Die Firma wurde von Corporate Board Member auch zu einer der führenden 25 Firmen im Unternehmenssektor benannt. Zudem gehörte sie laut Chambers Global im letzten Jahr zu den führenden Firmen im Bereich Biowissenschaften, und PLC stufte die Firma in jedem der vergangenen neun Jahre als im Bereich Biowissenschaften führende Anwaltskanzlei ein.

