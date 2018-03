Neue Produkthighlights für die sichere Luftdichtung innen und Winddichtung außen: Technikerinterview auf BAU 2013 in München

Schwetzingen (ots) - Praktische Stopfen zum Schließen von Einblasöffnungen für Dämmstoffe, ein Luftdichtungsanschlusskleber von der Rolle mit extremer Klebkraft, die erste Wandschalungsbahn, die exakt auf Holzrahmenkonstruktionen mit Verblendmauerwerk abgestimmt ist: Das sind einige der pro clima Neuheiten, die auf der Messe präsentiert werden. Jens Lüder Herms von der Forschungs- und Entwicklungsabteilung wird auf dem Fachforum BAU 2013 die Produkthighlights vorstellen.

"Ich freue mich, die neuen Lösungen zu präsentieren. Es sind unter anderem perfekt ausgeführte Detaillösungen dabei, die ein Projekt erfolgreich und sicher machen", sagt Jens Lüder Herms. Der Anwendungstechniker wird am Mittwoch, 16. Januar 2013, ab 15 Uhr auf dem Fachforum BAU 2013 zeigen, wie man mit dem CLOX in wenigen Sekunden Einblaslöcher in Holzfaserdämmplatten verschließt, wie schnell und stark der Luftdichtungsanschlusskleber ORCON LINE auf rauen Oberflächen haftet und wie die Wandschalungsbahn SOLITEX FRONTA HUMIDA funktioniert.

pro clima hat für die Messe BAU 2013 in München ein Fachforum organisiert. 14 Vorträge greifen Problemstellungen und Lösungen auf. Die Referenten geben Ausblicke zu Wohngesundheit, Bauschadensfreiheit, praktischen Baustellenlösungen und gewerkeübergreifenden Schnittstellen.

Das Fachforum BAU 2013 kann live vor Ort - am pro clima Messstand 200 in Halle A5 - und im Internet auf fachforum.tv besucht werden. Die Beiträge können nachträglich auch auf der Fachforum-Plattform abgerufen werden.

Das komplette Programm des pro clima Fachforums hier:

http://www.fachforum.tv/

Auf einen Blick Live-Übertragung: pro clima Fachforum BAU 2013 - 14 Sendungen zu Energie sparen, wohngesund leben und Bauschäden vermeiden

Sendung: Die neuen Produkthighlights im Überblick

Termin: Mittwoch, 16. Januar 2013, 15 Uhr Ort: BAU 2013, München: Halle A5, pro clima Stand 200 www.fachforum.tv

Fotos, Texte und Grafiken zu allen pro clima Neuheiten stehen im pro clima Blog:

http://blog.proclima.com/de/2012/09/pro-clima-herbstneuheiten-2012/

