Im Supermarkt sauberen Strom kaufen

Wien (OTS) - Eine einzigartige Kooperation zwischen der oekostrom AG und Hofer macht es möglich: Ab Montag, den 14. Jänner 2013, kann jeder Haushalt seinen Strom auch im Supermarkt einkaufen. 100 Prozent aus Österreich, 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen und zum derzeit günstigsten Grünstrompreis Österreichs. Der Strompreis bleibt bis 31.12.2014 und damit 24 Monate lang garantiert niedrig. Die Aktion läuft solange der Vorrat reicht.

Wer mit gutem Gewissen Strom kaufen will, aber bisher aus Kosten-oder sonstigen Gründen den Stromanbieterwechsel nicht gewagt hat, sollte jetzt handeln. Ab 14. Jänner kann 100 Prozent sauberer Strom aus Österreich bei Hofer gekauft werden - zu einem sensationell günstigen Preis. "Grünstrom ist kein Luxus. Wir bieten allen Haushalten saubersten Strom aus Österreich an", erklärt oekostrom-Vorstand Horst Ebner. "Und zwar zum derzeit günstigsten Grünstrompreis Österreichs, den wir allen Neukunden für zwei Jahre also bis 31.12.2014 garantieren."

Der Grünstrom im Hofer-Angebot setzt sich zu 90 Prozent aus Kleinwasserkraftwerken in der Steiermark, Tirol und Salzburg, zu neun Prozent aus Windkraft aus Niederösterreich und dem Burgenland sowie zu einem Prozent aus Sonnenenergie zusammen. Da der Vorrat auf 5.000 Stromverträge begrenzt ist, sollten Interessenten rasch umsteigen.

Greenpeace empfiehlt: oekostrom AG ist "das Maß aller Dinge"

Laut dem Greenpeace-Stromcheck (www.greenpeace.at/stromcheck) ist die oekostrom AG unter den österreichischen Stromlieferanten für private Endverbraucher nach wie vor "das Maß aller Dinge". Das Unternehmen weist einen Strommix auf, der sich zu 100 Prozent aus erneuerbarer Energie zusammensetzt und dessen Ausbau aktiv fördert. Die oekostrom AG liefert Strom, der ausschließlich aus Wind, Biomasse, Wasserkraft und Photovoltaik von österreichischen Ökostromproduzenten erzeugt wird. Atomstrom und fossile Energien sind absolutes Tabu - es entstehen daher keinerlei klimaschädigende CO2-Emissionen oder radioaktiver Abfall. "Wer bei der oekostrom AG seinen Strom kauft, schont nachweislich die Umwelt und unterstützt den weiteren Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung", so Ebner.

Grün und günstig

Im Rahmen der Kooperation mit Hofer bietet die oekostrom AG einen Energiepreis von 6,75 ct/kWh netto (ohne Netz, Steuern und Abgaben) bzw. 8,10 Cent/kWh (brutto). Mit Stand Jänner 2013 handelt es sich hiermit um das günstigste Grünstromprodukt in ganz Österreich ohne Berücksichtigung von Einmalrabatten. Der Strompreis ist bis 31.12.2014 garantiert, eine Preiserhöhung in dieser Zeit ausgeschlossen. Ab einem Jahresstromverbrauch von 3.000 kWh fällt keine Grundgebühr an (darunter Euro 0,9/Monat netto). "In Zeiten steigender und sich ständig verändernder Strompreise ist das ein sensationelles Angebot", bestätigt Ebner.

Stromanbieter wechseln ist ganz einfach

Wer jetzt auf sauberen und günstigen Strom umsteigen will, hat es leicht: Unter www.oekostrom.at/hofer kann man sich informieren, den dort abrufbaren Vertrag ausfüllen und ihn an die oekostrom AG senden. Alle weiteren Formalitäten für den Wechsel erledigt dann die oekostrom AG für den Kunden, der sich um nichts mehr zu kümmern braucht. Neue Leitungen werden nicht gebraucht, und auch die Stromversorgung wird zu keiner Zeit des Umstieges unterbrochen.

oekostrom AG - Unser Name ist Programm

Die oekostrom AG ist Österreichs führender ganzheitlicher Anbieter von ökologischen Dienstleistungen. Mit dem Ziel, die zukunftsfähige Energiewirtschaft wesentlich zu gestalten, ist das Unternehmen neben dem Stromvertrieb in zwei weiteren Geschäftsfeldern aktiv: Wir errichten und betreiben Windparks und Photovoltaik-Anlagen, um langfristig eine saubere Stromerzeugung zu sichern. Wir investieren in Energieeffizienz und Energieeinsparung, indem wir größere Gebäude und Anlagen unserer Kunden modernisieren und setzen Einsparungen bei Energie, Wasser, Wartungs- und Betriebskosten um.

Rückfragen & Kontakt:

Nele Renzenbrink

Ecker & Partner Öffentlichkeitsarbeit und Public Affairs GmbH

E-Mail: n.renzenbrink @ eup.at

Tel.: 01/59932-26