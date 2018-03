AVI-SPL erweitert internationale Präsenz mit neuen Geschäftsstellen in GB und Kanada

Tampa, Florida (ots/PRNewswire) - AVI-SPL, der weltweit führende Partner für Videokommunikation, freut sich, mit der Eröffnung vierer neuer Geschäftsstellen außerhalb der USA, und zwar in London, Montreal, Ottawa und Toronto, eine weitere Internationale Expansion ankündigen zu können.

"AVI-SPL bemüht sich, ein wahrhaft globaler Anbieter zu sein", erklärt John Zettel, CEO von AVI-SPL. "Die heutigen Unternehmen sind auf der ganzen Welt tätig - daher erweitern wir unsere Präsenz, um mit deren Bedarf, wo auch immer unsere Kunden sind, Schritt zu halten und zugleich den besten Videokommunikationsdienst anzubieten."

AVI-SPL hat mit der Eröffnung einer Geschäftsstelle in GB in Europa Fuß gesetzt. Geschäftsleiter des neuen Betriebs ist James Shanks, ein Experte in der Branche mit weitläufiger Erfahrung als Führungskraft auf dem europäischen Kommunikationsmarkt.

"Die Geschäftsstelle in Großbritannien wird unabhängig arbeiten, hat jedoch Zugriff auf die globalen Ressourcen von AVI-SPL", so Shanks. "Angesichts der finanziellen Stabilität von AVI-SPL, der robusten Händlerbeziehungen und der erheblichen Fähigkeiten in Bezug auf verwaltete Dienste sind wir hinsichtlich der Zukunft unseres Geschäfts in Europa mehr als zuversichtlich."

AVI-SPL hat seinen Betrieb durch den Aufkauf ausgewählter Aktivposten der Audio-, Video- und Informationstechnologie-Firma Duocom zudem um Geschäftsstellen in Montreal, Ottawa und Toronto erweitert. AVI-SPLs Zweigstellen in Ostkanada werden von der Branchenveteranin und renommierten IT-Führungskraft Zoreena Abas geleitet werden. Hierdurch ist AVI-SPL nun in fünf Städten in Kanada tätig, u. a. auch in Calgary und Vancouver.

"Ich freue mich ganz besonders, mich dem Team von AVI-SPL anzuschließen und bei der strategischen Positionierung und dem folgenden schnellen Wachstum des Unternehmens außerhalb der USA mitzuwirken", erklärt Zoreena Abas, Geschäftsleiterin von AVI-SPL. "Der hervorragende Ruf und das breite Dienstleistungsspektrum sowie das Know-how von AVI-SPL werden es uns ermöglichen, unser Ziel, die Nummer eins in Kanada zu werden, zu erreichen."

In den neuen Geschäftsstellen in GB und Kanada arbeiten Architekten, Ingenieure, Projektmanager und Installations- und Servicetechniker. Die von AVI-SPL vertriebene VNOC Symphony-Softwareplattform und der internationale Kundendienst werden ebenfalls teil des Betriebs in GB darstellen.

AVI-SPLs neuen Geschäftsstellen in GB und Kanada bieten ganzheitliche Videokommunikationslösungen an, beginnend mit Design und Integration bis hin zu kontinuierlicher Betreuung. Dazu gehören Lösungen, die von Systemen für eine Zusammenarbeit über Video und Konferenz-Support bis hin zu digitalen Medien und Außenwerbung, technisch ausgereifter 3D-Visualisierung, erweitertem Audio-Engineering und Befehls- und Kontrollzentren reichen.

"Strategische Schritte wie dieser machen AVI-SPL zu einem führenden Unternehmen in der Branche", erklärt Rob Arnold, leitender Analyst bei Frost & Sullivan. "Durch die Übernahme von Iformata im vergangenen Jahr kamen die VNOC-Dienste hinzu, durch die AVI-SPL sein Angebot an verwalteten Diensten verstärken konnte. Darauf hat das Unternehmen aufgebaut, um einen erheblichen Schritt in Richtung internationaler Expansion zu tun und dem Bedarf der Kunden nach hochqualitativen Videolösungen mit lokalem Support und Unterstützung nachkommen zu können."

"Die Expansion unserer geographischen Präsenz verstärkt unsere allgemeine Wachstumsstrategie. Die neuen internationalen Geschäftsstellen von AVI-SPL werden, wie unsere anderen Geschäftsstellen auch, von unseren Vertriebsteams unterstützt. "Wir freuen uns, das Jahr mit vier neuen Zweigstellen einzuläuten, und wir sehen einem großartigen Jahr entgegen."

AVI-SPL stellt vom 29. bis 30. Januar 2013 auf der ISE in Amsterdam RAI in den Niederlanden aus. Weitere Informationen finden Sie unter www.iseurope.org.

Weitere Informationen zur internationalen Expansion von AVI-SPL finden Sie in den folgenden FAQ [http://blog.avispl.com/wp-content/uploads/2013/01/International-Expansion-FAQs.pdf] .

