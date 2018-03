Fachforum auf der internationalen Messe BAU 2013: Möglichkeiten der Dachsanierung von außen

Schwetzingen (ots) - Die Dachsanierung ist eine effiziente Möglichkeit, um den Heizenergiebedarf eines Hauses zu senken. Es gibt dabei mehrere Optionen. "Wer Sanierungen schnell ausführen und zusätzlich mit einem hohen Sicherheitspotenzial ausstatten möchte, sollte die bauphysikalischen Zusammenhänge kennen und diese auf die vorhandene bauliche Ausgangssituation übertragen können", sagt Jens Lüder Herms von pro clima. Der Ingenieur arbeitet seit Jahren in der pro clima Forschungs- und Entwicklungsabteilung an optimalen Systemlösungen für schnelle, effektive und sichere Dachsanierung.

So hat pro clima zwei neue Bahnen speziell für die Dachsanierung von außen entwickelt: Sie werden flächig über den Sparren verlegt und zusätzlich überdämmt. Diese Neuheiten stellt Anwendungstechniker Herms auf dem Fachforum BAU 2013 vor: "Das bauphysikalische Prinzip ist einleuchtend, wenn man das Grundprinzip verstanden hat. Den Weg der Feuchte durch die Konstruktion werde ich anschaulich an Bauteilschnitten erklären ", verspricht Jens Lüder Herms. Sein Vortrag beginnt am Dienstag, 15. Januar 2013 um 15 Uhr, dauert ca. zwanzig Minuten und kann auch von Nicht-Messebesuchern live über www.fachforum.tv verfolgt werden.

pro clima hat für die Messe BAU 2013 in München ein Fachforum organisiert. 14 Vorträge greifen Problemstellungen und Lösungen auf. Die Referenten geben Ausblicke zu Wohngesundheit, Bauschadensfreiheit, praktischen Baustellenlösungen und gewerkeübergreifenden Schnittstellen.

Das Fachforum BAU 2013 kann live vor Ort - am pro clima Messstand 200 in Halle A5 - und im Internet auf fachforum.tv besucht werden. Die Beiträge können nachträglich auch auf der Fachforum-Plattform abgerufen werden.

