Aleris kündigt Führungswechsel an

(PRN) - - Neue Leiter der Geschäftsbereiche Recycling und Extrusion des Unternehmens ernannt

Cleveland (ots/PRNewswire) - Aleris gab heute bekannt, dass man die Führung des Geschäftsbereichs Global Recycling umstrukturiert habe und K. Alan Dick, Executive Vice President und Chief Executive Officer von Global Recycling, das Unternehmen verlässt. In Zukunft wird der Recyclingbereich des Unternehmens von Terrence J. Hogan, Senior Vice President und General Manager von Recycling und Specification Alloys Americas, und Russell Barr, Senior Vice President und General Manager von Recycling Europe, geleitet. Beide Manager werden jetzt direkt an Steve Demetriou, Chairman und Chief Executive Officer von Aleris, berichten.

"Angesichts der Dynamik des Geschäftsbereichs Recycling glauben wir, dass diese regionale Führungsstruktur effektiver für dieses Geschäftsfeld ist", sagte Demetriou. "Als der größte Recycler von Handelsaluminium und Lieferant von Speziallegierungen in den Vereinigten Staaten und Europa, ist Aleris Recycling unverändert ein strategisch wichtiger Teil unseres Geschäfts, und wir sind zuversichtlich, dass diese Änderungen unsere Fähigkeit nur verbessern können, die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen."

Alan Dick war 14 Jahre lang bei dem Unternehmen und maßgeblich an der Fusion von Commonwealth Industries und IMCO Recycling beteiligt, aus der Aleris im Jahr 2004 hervorging. Bevor Dick die Leitung des Global Recycling Bereichs übernahm, war er als Executive Vice President und President für Rolled Products North America tätig. Davor war er Senior Vice President von Global Metals Procurement und Vice President von Metals Sourcing. Dick nahm vor der Gründung von Aleris ebenfalls verschiedene Führungsfunktionen bei Commonwealth Industries ein.

"Alan war maßgeblich am Erfolg von Aleris beteiligt und half uns, eine solide Grundlage für künftiges Wachstum zu schaffen", erklärte Demetriou. "Er wird mir in meinem Führungsteam fehlen und ich wünsche ihm alles Gute für eine erfolgreiche Zukunft."

Hogan, der mehr als 30 Jahre Branchenerfahrung besitzt, ist nach der Übernahme von Alumitech, deren Präsident Hogan war, seit 2006 in seiner derzeitigen Position bei Aleris. Barr war zuletzt Vice President und General Manager des Unternehmensbereichs Extrusions. Davor war Barr Direktor von Non-Metals Purchasing Europe. In der Folge von Barrs Nominierung wurde Mike Keown zum Vice President und General Manager von Extrusions ernannt. Keown, der seit 15 Jahren bei Aleris ist, war zuvor Vice President Supply Chain von Aleris Global Rolled and Extruded Products und bekleidete davor verschiedene Positionen mit zunehmender Verantwortung im Finanzbereich, bei der Metallbeschaffung und in der Beschaffungskette.

"Terry, Russell, und Mike besitzen profunde Branchenkenntnis und können solide Erfolge bei Aleris vorweisen", meinte Demetriou. "Ich bin zuversichtlich, dass unter ihrer Führung sowohl der Recycling-als auch der Extrusions-Bereich florieren wird."

Über Aleris

Aleris konzentriert sich darauf, das riesige Potenzial von Aluminium für unsere Kunden und die ganze Welt voll auszuschöpfen. Aleris ist bei Aluminiumwalz- und Strangpressprodukten sowie bei der Wiederaufbereitung von Aluminium und der Herstellung von Speziallegierungen weltweit führend. Die Produkte von Aleris werden von Herstellern in fast jeder Branche eingesetzt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Cleveland, Ohio, beschäftigt etwa 7.300 Mitarbeiter und betreibt über 41 Produktionsstätten in Nordamerika, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie auf www.aleris.com.

Vorausschauende Aussagen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um "vorausschauende Aussagen" im Sinne der Bundeswertpapiergesetze. Aussagen, die auf Überzeugungen und Erwartungen beruhen, und Aussagen, die Begriffe wie "können", "könnten", "würden", "sollten", "werden", "glauben", "erwarten", "vorhersehen", "planen", "schätzen", "abzielen", "prognostizieren", "entgegensehen", "beabsichtigen" und ähnliche Begriffe enthalten, beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände und sind als vorausschauende Aussagen zu verstehen. Vorausschauende Aussagen schließen unter anderem Aussagen über zukünftige Kosten und Preise von Rohstoffen, Produktionsmengen, Branchentrends, die Nachfrage nach unseren Produkten und Dienstleistungen, erwartete Kosteneinsparungen, prognostizierte Erträge aus neuen Produkten oder Betriebseinrichtungen sowie geschätzte Betriebsergebnisse ein. Vorausschauende Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse erheblich von den in vorausschauenden Aussagen implizit oder explizit vorweggenommenen Ergebnissen abweichen. Zu jenen bedeutenden Faktoren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ergebnisse erheblich von den in vorausschauenden Aussagen implizit oder explizit vorweggenommenen Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem: (1) unsere Fähigkeit, Geschäftsstrategien erfolgreich umzusetzen, (2) die zyklische Natur der Aluminiumbranche, unserer Endverbrauchersegmente sowie der Branchen unserer Kunden, (3) unsere Fähigkeit, unseren erheblichen Kapitalbedarf abdecken zu können, (4) die Wechselhaftigkeit der wirtschaftlichen Bedingungen auf globaler und regionaler Basis, (5) unsere Fähigkeit, bestimmte Mitglieder unseres Managements weiter an das Unternehmen zu binden, (6) unsere Fähigkeit, verbindliche Verträge für Aluminium, Erdgas oder sonstige Rohstoffderivate abschließen bzw. Vereinbarungen mit unseren Kunden treffen zu können, um schwankende Rohstoffpreise und veränderte Metallpreise wirksam auszugleichen, (7) die Möglichkeit, dass unsere internen Kontrollmechanismen der Finanzberichterstattung sowie unsere Offenlegungskontrollen und -mechanismen nicht ausreichen, um allen möglichen Fehlerquellen effektiv vorzubeugen, (8) steigende Rohstoff-und Energiekosten, (9) der Verlust von Auftragsvolumina seitens unserer Großkunden, (10) unsere Fähigkeit, Kunden an das Unternehmen zu binden, die in vielen Fällen keine langfristigen vertraglichen Vereinbarungen mit uns haben, (11) unsere Fähigkeit, einen ausreichenden Mittelfluss zu erwirtschaften, um erforderliche Investitionen zu tätigen und unseren Schuldendienstverpflichtungen nachkommen zu können, (12) Preisaktivitäten unserer Wettbewerber, der Wettbewerb zwischen Aluminium und Alternativmaterialien sowie die allgemeine Wettbewerbssituation in unseren Branchensegmenten, (13) Risiken in Zusammenhang mit Investitionen und der Geschäftstätigkeit auf globaler Ebene, darunter politische, soziale, ökonomische, wechselkursbedingte sowie regulierungstechnische Faktoren, (14) laufende Verpflichtungen sowie Kosten für die Einhaltung von Rechtsvorschriften, insbesondere im Hinblick auf Umweltgesetze sowie Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften, (15) Arbeitgeber-Arbeitnehmerbeziehungen (z. B. Störungen, Streiks oder Arbeitsunterbrechungen) sowie Personalkosten, (16) unser Verschuldungsgrad und unsere Schuldendienstverpflichtungen, (17) die Möglichkeit, dass wir in Zukunft weitere Schulden anhäufen, (18) Beschränkungen hinsichtlich unserer betrieblichen Tätigkeit, die auf verschiedene Auflagen im Zusammenhang mit unserer Verschuldung zurückzuführen sind, und (19) weitere Faktoren, die in unseren Eingaben bei der Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) sowie unter der Überschrift "Risk Factors" in diesen Dokumenten näher erläutert werden. Investoren, potenzielle Investoren und sonstige Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, diese Faktoren bei der Bewertung von vorausschauenden Aussagen sorgfältig in Betracht zu ziehen, und sich grundsätzlich nicht über Gebühr auf vorausschauende Aussagen zu verlassen. Wir übernehmen keinerlei Verpflichtung, vorausschauende Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um diese an neue Informationen, zukünftige Ereignisse oder Sonstiges anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

