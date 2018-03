Ermäßigte NÖ Familienpass-Skitage im Jahr 2013

Schwarz: Gemeinsame Wintererlebnisse für die ganze Familie

St. Pölten (OTS/NLK) - Am 19. und 20. Jänner lädt das Familienreferat des Landes Niederösterreich nach Annaberg zum gemeinsamen Skispaß, Eltern und Kinder genießen dabei eine 50 prozentige Ermäßigung auf den regulären Tagestarif. "Wir ermöglichen den Eltern und Kindern mit dem NÖ Familienpass jede Menge Vergünstigungen in Skigebieten und somit einen perfekten Anlass für gemeinsame Skierlebnisse im Kreise der Familie", freut sich Landesrätin Mag. Barbara Schwarz.

Das Familienreferat wird das ganze Wochenende über mit einem Informationsstand vor Ort sein. Die Wintersportler können am offenen Feuer Brot backen und sich mit heißem Tee aufwärmen. Für eine spannende und lustige Abwechslung sorgt das große Familien-Skiabenteuer mit lustigen Stationen. Zusätzlich dürfen sich Familien auf ein weiteres Familienpass-Skievent am 16. und 17. Februar am Hochkar freuen.

"Gerade bei Familien mit mehreren Kindern steht bei gemeinsamen Wintersportaktivitäten leider oft die finanzielle Sorge im Vordergrund. Hier sind die zahlreichen Vergünstigungen in den niederösterreichischen Skigebieten mit dem NÖ Familienpass natürlich besonders wertvoll. Mit unserer 'familywinter'-Gutscheinaktion im NÖ Familienjournal erhalten unsere Eltern und Kinder an ausgewählten Terminen Ermäßigungen von bis zu 50 Prozent auch in vielen weiteren Skigebieten, wie zum Beispiel Mariazeller Bürgeralpe, Ötscher, Semmering, Gemeindealpe und Puchberg am Schneeberg. Der passende Gutschein wird einfach aus dem NÖ Familienjournal herausgetrennt und gemeinsam mit dem NÖ Familienpass an der jeweiligen Kassa vorgewiesen. Zusätzliche Unterstützung vom Land Niederösterreich gibt es auch bei der Skiausrüstung mit der NÖ Skihelm-Aktion sowie bei Schulskikursen mit der 100-Euro-Förderung", so die Familien-Landesrätin.

Eine telefonische Auskunft zu weiteren Familienpass-Skitagen sowie zu weiteren Veranstaltungen des Familienreferates des Landes Niederösterreich erhalten Interessierte von Montag bis Freitag, von 8 bis 16 Uhr bei der NÖ Familienhotline unter 02742/9005-1-9005 oder www.noe.familienpass.at.

