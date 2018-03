Stella McCartney stellt optische Brillenkollektion vor

London (ots/PRNewswire) - Stella McCartney wird im März 2013 ihre erste optische Brillenkollektion vorstellen. Die von der für die Designerin charakteristischen Balance zwischen maskulinen und femininen Elementen beeinflusste Kollektion ist in einem modernen und zeitgemäßen Stil gehalten, der auch die umweltfreundliche Philosophie der Marke nicht unberücksichtigt lässt. Die Produktlinie besteht aus fünf Modellen in Basisformen, die in einer warmen Farbpalette aus Burgunder, Taupe, Schwarz, Blaugrün und Schildpatt erhältlich sind, einschließlich hellerer und gesprenkelter Variationen der klassischen Farbtöne. Der dezente und dennoch charakteristische Stufenbügel ist mit goldenen, silbernen oder Ton-in-Ton-Akzenten versehen, und schlägt eine Brücke zwischen der neuen optischen Kollektion und dem bereits erhältlichen Sortiment an Sonnenbrillen, das seit 2003 auf dem Markt ist.

Die nachhaltige optische Kollektion wurde mit demselben Bioacetat gefertigt, das auch schon für die Sonnenbrillen verwendet wurde, die zu 54 % aus natürlichen Rohstoffen bestehen. Die Zusammensetzung des Materials kombiniert nachwachsende und biologisch abbaubare Zellulose, das organische Material, das auf der Erde am häufigsten vorkommt, mit natürlichen Weichmachern, die sich dadurch von DEP (Diethylphthalat) unterscheiden, dass sie aus Zitronensäure gewonnen werden, einer natürlichen Substanz, die in einem Fermentationsprozess hergestellt wird.

Die optische Kollektion ist ab März 2013 weltweit im Premiumeinzelhandel und bei ausgesuchten Optikern erhältlich. Die Preise bewegen sich zwischen 149 £ und 157 £ im Vereinigten Königreich, 180 EUR und 190 EUR in Europa und 230 $ und 245 $ in den USA.

SM2001 Vollständig rundes Gestell aus Bioacetat mit schmalem Rahmen und Schlüssellochsteg, bei dem zeitgenössisches Design harmonisch mit dem Vintage-Look kombiniert wurde. Das Modell verfügt über einen schlanken Stufenbügel, auf dem das elegante Logo in Gold und Silber erkennbar ist. Erhältlich in Burgunder, Schildpatt, gesprenkeltem Schildpatt und Schwarz.

SM2002 Dieses klassische Gestell im Vintage-Look verfügt über abgerundete Kanten, die eine stilisierte, angenehme Passform bieten. Die kantige Silhouette wird mit den für Stella McCartney charakteristischen Stufenbügeln kombiniert. Das Modell ist in Schwarz, Taupe sowie dunklem und gesprenkeltem Schildpatt und in zwei Größen für eine optimale Passform erhältlich.

SM2003 Der breite, rechteckige Rahmen aus Bioacetat verleiht diesem Modell seine einzigartige und zeitlose Wirkung. Auf den breiten Bügeln ist das in silbernes oder goldenes Material lasergravierte Logo zu erkennen. Das Gestell ist in zwei Größen erhältlich und wird in einer Reihe gedeckter Farbtöne, nämlich Blau, Schildpatt, dunklem Schildpatt und Schwarz, angeboten, genau der Farbpalette, die für Stella McCartney so typisch ist.

SM2004 Das vom Retrolook inspirierte, eckige Modell aus Acetat zeichnet sich durch einen auffälligen Kontrast zwischen dem schmalen Rahmen und den breiten Bügeln mit dem auffälligen, auf Metall aufgebrachten Logo aus. Erhältlich in zwei Größen und in dunklem und hellem Schildpatt und Taupe mit goldenen, in Schwarz mit silbernen Applikationen.

SM2005 Der kultige, großzügig geschwungene Rahmen bildet durch die auffällige Schlüssellochbrücke und die breiten Acetatbügel, in die das Stella-McCartney-Logo eingelassen ist, ein ausgesprochen feminines Profil. Erhältlich in unterschiedlichen Farben, darunter dunkles Schildpatt, Abstufungen von Taupe, helles Schildpatt und Schwarz.

