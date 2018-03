EANS-News: Albert Reiff GmbH & Co. KG /

Umsatzerwartungen im Wintergeschäft nicht erfüllt

Reutlingen, 09.01.2013 Das Wintergeschäft im Geschäftsbereich Reifen und Autotechnik der Reiff-Gruppe lief schlechter als noch zu Beginn des vierten Quartals angenommen. Damit bleiben die Ergebnisse der Reiff-Gruppe für 2012 hinter den Erwartungen zurück.

Der Absatz im Fachhandel und Großhandel sank 2012 in allen Produktkategorien. Infolgedessen ging der Umsatz im Geschäftsbereich Reifen und Autotechnik zurück.

Diese Entwicklung ist branchenspezifisch und deckt sich mit der Einschätzung führender Branchenverbände, die den Reifenabsatz im Bereich von 10-15 Prozent im Minus sehen. Vor dem Hintergrund eines knappen Warenangebots 2011 und einem Überangebot im Jahr 2012 büßte der Reifengroßhandel zusätzlich an Marge ein.

Die Umsatz- und Geschäftsentwicklung im Geschäftsbereich Technischer Handel entspricht dem vom Verband der Technischen Händler (VTH) vermeldeten Branchentrend und ist damit noch zufriedenstellend.

Ausblick

Die Zahlen zum Geschäftsjahr 2012 werden im März im Rahmen der Bilanz-Pressekonferenz veröffentlicht.

Für 2013 geht die Reiff-Gruppe von steigenden Geschäftszahlen gegenüber dem Jahr 2012 aus.

Über die Reiff-Gruppe

Die Reiff-Gruppe ist ein Unternehmensverbund in den Branchen Reifen, Autoservice, Technischer Handel und Elastomerverarbeitung. Die Gruppe beschäftigt an über 80 Standorten in sieben Ländern 1.660 Mitarbeiter. 2011 setzte das Unternehmen EUR 565 Mio. um.

