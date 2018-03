ManpowerGroup mit neuem Finance Director

Mag. Otmar Wohlgemuth verstärkt Management Team

Wien (OTS) - Mag. Otmar Wohlgemuth (39) verstärkt das Management-Team der ManpowerGroup Österreich. Er wurde zum neuen Finance Director bestellt. In dieser Position führt er ein 29-köpfiges Team. "Mein Ziel ist es, vermehrt auf die Synergien innerhalb der ManpowerGroup zu setzen, um den Ausbau der starken Marktpositionen der Marken Manpower und Experis in Österreich zu unterstützen", so Otmar Wohlgemuth.

Der studierte Betriebswirt bringt langjährige Erfahrung aus dem Finanzwesen in das Unternehmen ein. Nach seinem Studium begann er seine Karriere bei dem internationalen Finanzdienstleister Western Union, wo er in den letzten 15 Jahren in verschiedenen überregionalen Positionen des Finanz- und Controllingbereichs tätig war. Bevor er bei ManpowerGroup startete war er Finance Director Europe & CIS.

