Einladung Pressekonferenz NOVOMATIC AG am 15. Jänner 2013

Wien (OTS) - Die NOVOMATIC AG lädt alle Damen und Herren der Presse-, Rundfunk- und Internetredaktionen sehr herzlich zu einer Pressekonferenz ein.

Termin: Dienstag, 15. Jänner 2013, 10.00 Uhr

Ort: Novomatic Forum, Friedrichstr. 7, 1010 Wien

Inhalt: Vorstellung einer Unternehmensanleihe der NOVOMATIC AG

Ihre Gesprächspartner sind:

Dr. Franz Wohlfahrt, Generaldirektor, NOVOMATIC AG

Mag. Peter Stein, Vorstand Finanzen, NOVOMATIC AG

Dr. Franz Hochstrasser, Stellvertretender Vorsitzender des Vorstands, Erste Group Bank AG

Mag. Günther Lindenlaub, Bereichsleiter Investment Banking Products, Raiffeisen Bank International AG

Willibald Cernko, Vorstandsvorsitzender, UniCredit Bank Austria AG

Diese Information dient Marketingzwecken. Das öffentliche Angebot der Teilschuldverschreibungen der Novomatic AG in Österreich erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des von der Finanzmarktaufsicht gebilligten Prospekts, der auf der Internetseite der Novomatic AG (www.NOVOMATIC.com/anleiheprogramm) veröffentlicht und am Sitz der Gesellschaft in Wiener Straße 158, 2352 Gumpoldskirchen, während der üblichen Geschäftszeiten kostenlos erhältlich. Im Zusammenhang mit einem Angebot der Teilschuldverschreibungen der Novomatic AG sind lediglich die Angaben im Prospekt, der im Zusammenhang mit den Endgültigen Bedingungen zu lesen ist, verbindlich.

Rückfragen & Kontakt:

sowie Anmeldung:

Dr. Hannes Reichmann

Leitung Konzern-Kommunikation NOVOMATIC AG

Wiener Strasse 158, 2352 Gumpoldskirchen, Austria

Tel.: +43-2252-606 680

Fax: +43-2252-606 448

Mobil: +43-664-301 48 20

Mail: hreichmann @ novomatic.com

www.novomatic.com