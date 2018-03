Ericsson zeigt gemeinsam mit DJ Avicii neue Trends bei der Musikproduktion

Erstmals "schreiben" Musikfans einen gemeinsamen Hit. Das Projekt wurde auf dem Ericsson-Stand auf der CES 2013 vorgestellt

Musikbranche bereitet den Weg für neue Geschäfts- und Kooperationsmodelle in der vernetzten Gesellschaft

Ericsson startet heute eine Kooperation mit dem international bekannten Discjockey Avicii. Bei dem Projekt "Avicii x You" können Fans auf der ganzen Welt dem Künstler eigenes Material für Melodie, Rhythmus, Gesang oder Effekte zusenden. Avicii wird diese Beiträge bearbeiten und zum weltweit ersten "crowdsourced" Song zusammenstellen. Das Musikstück wird am 26. Februar 2013 erscheinen. Die Zusammenarbeit von Ericsson und Avicii soll zeigen, wie die vernetzte Gesellschaft den Weg für Innovationen und neue Geschäftsmodelle in der digitalen Welt frei machen kann. So liegt etwa die Zukunft der Unterhaltungsbranche nicht nur im digitalen Vertrieb, sondern auch in völlig neuen Formen der Zusammenarbeit, der Kreativität und der Produktion.

"Avicii x You" wurde am 8. Januar 2013 auf dem Stand von Ericsson auf der CES in Las Vegas präsentiert. Persönlich vorgestellt wurde "Avicii x You" unter anderem vom Musikproduzenten Ash, dem Manager und Partner von Avicii, sowie von Hans Vestberg, Präsident und CEO von Ericsson.

Ericsson ist der weltweit führende Anbieter von Kommunikationstechnologien und Dienstleistungen. Wir ermöglichen die vernetzte Gesellschaft. Mit unseren effizienten Echtzeit-Lösungen können die Menschen selbstbestimmter leben, lernen und arbeiten - in nachhaltigen Gesellschaften auf der ganzen Welt.

Unser Angebot umfasst Dienstleistungen, Software und Infrastruktur auf dem Gebiet der Informations- und Telekommunikationstechnologie für Netzbetreiber und andere Unternehmen. Heute wird über 40 Prozent des Mobilfunkverkehrs über Netztechnik von Ericsson abgewickelt. Wir unterstützen Netzwerke von Kunden, die mehr als 2,5 Milliarden Teilnehmer weltweit versorgen.

Wir arbeiten in 180 Ländern und beschäftigen über 100.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen wurde 1876 gegründet. Der Hauptsitz befindet sich in Stockholm, Schweden. Ericsson erwirtschaftete im Jahre 2011 einen Umsatz von 226,9 Milliarden SEK (35 Milliarden US-Dollar). Die Aktie von Ericsson ist an der NASDAQ OMX in Stockholm und an der NASDAQ in New York gelistet. www.ericsson.com

