EANS-News: Unternehmens Invest AG: Jahresabschluss 2011/12

Jahresergebnis

Wels, 9.1.2013 - Die im Mid Market der Wiener Börse

notierende Unternehmens Invest AG hat das Geschäftsjahr 2011/12 mit einem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 2,03 mEUR (Vorjahr: 1,98mEUR) beendet und einen Bilanzgewinn in Höhe von 9,54 mEUR (Vorjahr: 7,87 mEUR) erzielt.

Die Bilanzsumme stieg durch das positive Ergebnis auf 56,32 mEUR. Das Anlagevermögen stieg von 43,59 mEUR im Vorjahr auf 54,38 mEUR, was im Wesentlichen auf den Erwerb von 50% der Anteile an der CROSS Informatik GmbH sowie dem Verkauf von insgesamt 44% der Anteile an der CROSS Immobilien AG - die UIAG hält derzeit noch 5% - zurückzuführen ist.

Aufgrund der durch Anteilsverkäufe freigewordenen Mittel und dem für die UIAG positiven Ende des Libro-Prozesses wird der Vorstand in der Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,20 EUR vorschlagen.

Mehrheitsaktionär ist mit 50.10% die Knünz Invest Beteiligungs GmbH, neben der Knünz GmbH mit 19% und der Oberbank PE Holding GmbH mit 9,70%. Der Streubesitz des Unternehmens beträgt 21,20 %.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft ist ab sofort auf der Homepage www.uiag.at abrufbar. Die Veröffentlichung des Jahresfinanzberichtes ist für den 31. Jänner 2013 vorgesehen.

Die 19. ordentliche Hauptversammlung der Unternehmens Invest AG findet am 31. Dezember 2013 ab 15 Uhr in der Säulenhalle der Wiener Börse statt.

