Punschtrinken und Kochen für den guten Zweck

Wien (OTS) - Auch zu Weihnachten 2012 unterstützte Raiffeisen-Leasing mit Geldspenden und gezielten Aktivitäten soziale Projekte und Einrichtungen.

Raiffeisen-Leasing fühlt sich dem Gedanken der sozialen Verantwortung verpflichtet und setzt alljährlich in Zusammenarbeit mit gemeinnützigen Organisationen und der tatkräftigen Unterstützung zahlreicher Raiffeisen-Leasing Mitarbeiter/innen ein besonderes Zeichen. Vor Weihnachten 2012 waren es gleich drei Aktionen, deren Erlöse dem Malteserorden, dem Hospiz der Caritas Socialis am Rennweg und den Gästen der "Gruft", einer Einrichtung der Caritas Wien für obdachlose Menschen, zugute kamen:

- Bereits zum dritten Mal wurde die Aktion "Jeder Punsch hilft!" gemeinsam mit dem Malteserorden veranstaltet. Im Rahmen des Krampuspunsches am 5. Dezember 2012 haben die Mitarbeiter/innen der Raiffeisen-Leasing insgesamt mehr als 1.100 Euro gespendet. Dies kam dem Malteser Hospitaldienst zugute, der sich sozial bedürftiger, behinderter, alter und kranker Menschen annimmt.

- Für das Hospiz der Caritas Socialis am Rennweg haben viele Mitarbeiter/innen der Raiffeisen-Leasing einen Teil ihrer Warengutscheine, die sie von der Firmenleitung als Weihnachtsgeschenk erhalten hatten, gespendet. Die Geschäftsführung der Raiffeisen-Leasing verdoppelte und rundete den Betrag auf. So konnten Anfang Jänner Gutscheine im Wert von insgesamt 3.000 Euro von Raiffeisen-Leasing-Geschäftsführer Dr. Christoph Hayden an die Vorstandsvorsitzende der Caritas Socialis Privatstiftung, Dr. Christine Schäfer, übergeben werden.

- Einige Mitarbeiter/innen spendeten ihre Mitarbeiter-Gutscheine für den Wareneinsatz der Initiative "Kochen für die Gruft". Auch hier verdoppelte die Geschäftsführung der Raiffeisen-Leasing den Betrag. Somit gingen insgesamt 2.000 Euro auf das entsprechende Projektkonto. Diese vom Betriebsrat organisierte Initiative hat bei Raiffeisen-Leasing fast schon Tradition: 2012 wurde bereits zweimal ehrenamtlich von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Gruft gekocht. Mit den Gutscheinen zum Ankauf von Lebensmitteln können nun bis zu sechs weitere Kochtermine veranstaltet werden.

Die Raiffeisen-Leasing, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Raiffeisen-Bankengruppe, ist seit 43 Jahren erfolgreich im In- und Ausland tätig. Angeboten werden sämtliche Formen des Kfz-, Mobilien-und Immobilien-Leasing, umfassende Dienstleistungen wie Bau- und Fuhrparkmanagement und Bauträgergeschäfte. Zusätzlich zu den klassischen Leasingfinanzierungen hat sich das Unternehmen in den letzten Jahren verstärkt dem Thema der erneuerbaren Energien zugewandt und zählt in diesem Segment bereits zu den größten Investoren in Österreich. Die Palette reicht von Projekten im Bereich der Windkraft bis hin zu Photovoltaikanlagen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.raiffeisen-leasing.at

Rückfragen & Kontakt:

Katharina STÖGNER

Leitung Marketing & PR

Raiffeisen-Leasing

Hollandstraße 11-13

1020 Wien

Tel: +43 1 716 01-8445

katharina.stoegner @ rl.co.at