Intersec und Alcatel-Lucent werden Partner für globale, standortbezogene Werbekampagnen

Paris (ots/PRNewswire) - Mit Hilfe der Softwarelösungen IGLOO von Intersec und Optism(TM) von Alcatel-Lucent können Markenbieter und Handel Kunden gezielter ansprechen und den Zulauf

erhöhen.

Der führende Anbieter von wertschöpfenden Softwarelösungen für Mobilfunkanbieter und integrierte Netzbetreiber Intersec teilte heute mit, er habe eine Vereinbarung über eine globale Partnerschaft mit Alcatel-Lucentfür die Einführung einer gemeinsamen Geomarketinglösungs unterzeichnet. Mit Hilfe diesers LösungAngebots können Mobilfunkbetreiber Markenanbieter und Handel über das Mobiltelefon mit Verbrauchern zusammenbringen. Dabei werden mit Einverständnis des Nutzers Vorlieben und Standorte analysiert, um den Kundenzulauf zu erhöhen.

Das mobile Marketingtool Optism(TM) von Alcatel-Lucent wird dabei in den Positionsanzeiger IGLOO von Intersec eingebettet. Die Lösung für Zielgruppenwerbung wird durch die Positionsanzeige erweitert. Mobilfunkbetreiber können so von einem boomenden Markt profitieren: Die kumulierte jährliche Wachstumsrate (CAGR) des globalen Markts für standortbezogenes Marketing und Werbung in Echtzeit soll Schätzungen zufolge bei 90 Prozent liegen (Quelle: Berg Insight).

IGLOO erfasst und sammelt anonymisierte Netzdaten (Leitungsvermittlung, Paketvermittlung, WLAN, Innenstandort) in Echtzeit, um die Standorte aller damit einverstandenen Abonnenten zu einem bestimmten Zeitpunkt des Tages "in einem Bereich" oder "im näheren Umkreis" zu bestimmen. Dank einer nahtlosen Integration übernimmt und analysiert Optism(TM) von Alcatel-Lucent diese Standortdaten, um Kunden relevante Angebote zu liefern und so den Kundenzulauf anzukurbeln. Mit dieser anbieterübergreifenden Lösung können etliche Markenanbieter und Händler in vielen Ländern Anreize fürs Hereinkommen schaffen, standort- und zielgruppenbezogenen Gutscheine und Angebote entwickeln und Einkaufsumfragen posten.

Thomas Labarthe, Vice President für den mobilen Handel bei Alcatel-Lucent, kommentierte: "Optism(TM) ist derzeit in zehn wichtigen Märkten verfügbar. Wir bringen Marken und Verbraucher auf sehr zielgerichtete und einnehmende Weise zusammen. Um auch standortbezogene Angebote und Gutscheine anbieten zu können haben wir nach einem Analysetool gesucht, das alle Standortdaten eines Netzes sammeln kann, sowohl aus passiven als auch aktiven Quellen und sowohl für Kampagnen im Laden als auch im näheren Umkreis ausserhalb. Durch die Integration von Intersecs IGLOO mit Optism(TM) können Markenanbieter und Händler alle vorhandenen Tools von Optism(TM) nutzen, um ihre Kampagnen zu definieren, und dabei auch den Standort als qualifizierendes Kriterium mitberücksichtigen."

"Wir sind stol darauf, dass wir Intersecs marktführende Positionsdatentechnologie einer Branchengrösse wie Alcatel-Lucent zur Verfügung stellen können. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit und der Integration mit Optism(TM) werden wir eine der effizientesten Lösungen für standortbezogene Werbung bieten können, die derzeit für Markenanbieter verfügbar sind, die über Mobilfunkgeräte mit ihren Kunden kommunizieren wollen", so der CEO von Intersec Yann Chevalier.

Pressekontakt: Intersec

Charlotte Loubet Marketingdirektorin charlotte.loubet@intersec.com +33-1-55-70-33-56

éclat Marketing im Auftrag von Intersec

Kim Smith/Dave Wedderburn intersec@eclat.co.uk

Informationen zu Intersec

http://www.intersec.com