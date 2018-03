Dodge & Cox teilt mit, dass die Anlagen des Investmentfonds Dodge & Cox Worldwide Funds in der Schweiz für den allgemeinen Vertrieb zugelassen wurden

San Francisco (ots/PRNewswire) - Dodge & Cox, einer der größten privaten Investmentberater der Welt, teilte heute mit, der Investmentfonds Dodge & Cox Worldwide Funds plc dürfe ab sofort Investoren in der Schweiz Anlagen offerieren und verkaufen. Der Dodge & Cox Worldwide Funds ist ein in Irland eingetragener OGAW* mit den folgenden drei Anlageformen: ein globaler Aktienfonds, ein internationaler Aktienfonds und ein US-Aktienfonds. Die schweizerische Finanzaufsichtsbehörde FINMA hat den allgemeinen Vertrieb der Fondsanlagen in der Schweiz genehmigt.

Seit der Einführung der OGAW-Anlagen von Dodge & Cox - zunächst des globalen Aktienfonds im Jahr 2009 und dann des internationalen und US-Aktienfonds 2010 - hat sich Dodge & Cox der Bedienung europäischer Investoren verpflichtet. Der Vorstandschef und Chief Executive Officer von Dodge & Cox Kenneth E. Olivier erklärte in einem Kommentar zu der Zulassung: "Bei Dodge & Cox freuen wir uns darüber, nun die Nachfrage schweizerischer Investoren und ihrer Anlageberater nach unseren Dienstleistungen bedienen zu können. Seit über 80 Jahren ist Dodge & Cox als Anlageverwalter für institutionelle wie private Investoren tätig. Wir können aufgrund unserer disziplinierten Anlagestrategie eine positive Erfolgsbilanz vorweisen. Diese Strategie findet heute in der Bekanntgabe der Zulassung und des Vertriebs der Anlagen des Dodge & Cox Worldwide Funds in der Schweiz ihre Fortsetzung."

Die Anlagestrategie von Dodge & Cox wird von einem langfristigen Investmenthorizont, einer strengen Preisdisziplin und der gründlichen, unabhängigen Prüfung individueller Holdings bestimmt. Die durchschnittliche Amtszeit der Mitglieder der drei Komitees zur Anlagepolitik von Dodge & Cox, die als Entscheidungsträger des Investmentfonds Worldwide Funds fungieren, liegt zwischen 21 und 27 Jahren. Die Worldwide Funds beweisen zudem, dass Dodge & Cox größten Wert darauf legt, Aufwandsquote und Portfolioumschlag niedrig zu halten.

Dodge & Cox wurde 1930 gegründet und verwaltet mit Stand zum 30. November 2012 für private und institutionelle Investoren ein Vermögen von über 188 Milliarden US-Dollar in Form von Anlagefonds und Privatkonten. Dodge & Cox gehört zu den größten privaten Investmentberatern der Welt. Weitere Informationen zu den Investmentfonds Dodge & Cox Worldwide Funds finden Sie auf unserer Website: www.dodgeandcoxworldwide.com.

Dieses Material dient ausschließlich Informations- und Diskussionszwecken. Die hier enthaltenen Informationen sollten nicht als Aufforderung oder Angebot zum Kauf von Anteilen an Produkten verstanden werden, die von Dodge & Cox unterstützt oder beraten werden oder als Werbung oder Angebot von Dodge & Cox Worldwide Investments Ltd. (oder deren Niederlassungen) für jegliche Dienstleistung unter jeglicher Rechtsprechung. Die hier zum Ausdruck gebrachten Ansichten sind Meinungen der Dodge & Cox Worldwide Investments Ltd. und nicht als Prognose oder Garantie für zukünftige Ergebnisse von Produkten oder Dienstleistungen gedacht. Die Investmentfonds des Dodge & Cox Worldwide Funds plc sind derzeit nur in Irland, im Vereinigten Königreich und in der Schweiz für den Vertrieb zugelassen.

* Als irischer Fonds gemäß den Vorschriften für Organismen für Gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) darf der Dodge & Cox Worldwide Funds plc Anteile an diesen Fonds in der gesamten europäischen Wirtschaftszone anbieten und vertreiben, solange er die Mitteilungsvorschriften und die Regeln des grenzüberschreitenden Zulassungsverfahrens gemäß der OGAW-Richtlinie oder anderweitig die geltenden gesetzlichen Anforderungen erfüllt.

