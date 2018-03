Zwei bahnbrechende Kreationen von i'm als Weltpremiere bei der CES 2013: die aktuelle Version der i'm Watch und das neue i'm Here

Las Vegas (ots/PRNewswire) - Das italienische Unternehmen i'm konnte im vergangenen Jahr mit der Vorstellung seiner Weltneuheit "i'm Watch", der ersten Smartwatch der Welt, die mittlerweile unter Technikbegeisterten zum Kultobjekt avanciert ist, einen unvergleichlichen Erfolg verbuchen. Jetzt landet i'm in Las Vegas erneut einen Volltreffer mit erstaunlichen Innovationen, die das Zeug dazu haben, die Welt der technologischen Kommunikation zu revolutionieren: die neue Version der i'm Watch

Neuveröffentlichung i'm Here.

Technologie aus Italien mit ihrem innovativen Design wurde bei der Keynote der CES in Las Vegas vorgestellt, der weltweit wichtigsten Veranstaltung für Technik, Elektronik, Design und Innovation. Zu den etlichen langerwarteten neuen Erfindungen zählt auch die offizielle Vorstellung des neuen Betriebssystems i'm Droid 2, einer massgeschneiderten Android-Version, die von den Ingenieuren der i'm Watch entwickelt wurde. Diese Neuentwicklungen sind das Ergebnis der Forschungsarbeit eines Jahres. Das daraus hervorgegangene i'm Droid 2 steht unter http://www.imsmart.com zum Download bereit.

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130108/586517 )

Weitere Innovationen und neue Funktionen für i'm Droid 2 werden beim Mobile World Congress in Barcelona zu erleben sein, wo das Unternehmen vom 25. bis zum 28. Februar 2013 vertreten sein wird. "Evolution takes it's Byte!"

Zu den revolutionären Innovationen dieses neuen Betriebssystems gehören unter anderem: Smart Tethering, eine intelligente Technologie, die den Batterieverbrauch verringert; i'Cloud, i'm music, das Ihnen ermöglicht, sich Millionen von Music-on-Demand-Titel anzuhören; i'mages, eine revolutionäre Anwendung, mit der Ihr Smartphone zum "Auge" Ihrer "i'm Watch" wird und diese in eine Kamera verwandelt; i'market, Hunderte von Apps für Freizeit, Spiele, Büro, Sport, Fitness, Musik ... Lesen Sie hier die vollständige Pressemitteilung.

Anlässlich der Veröffentlichung können Leser einen Promo-Code über 50 EUR im Onlineshop http://www.imsmart.com/en einlösen. (Promo-Code:

IMWATCH2013- gültig bis zum 20. Januar 2013)

Manuel Zanella, Erfinder der i'm Watch, und Massimiliano Bertolini, Partner und Verkaufsdirektor, nahmen gemeinsam mit Ennio Doris, dem finanziellen Partner des Projektes i'm Watch, an der CES teil. Alle drei sind Fürsprecher einer neuen "Philosophie", die das Konzept des "Smart Living" in den Alltag einführt - einer Reihe von modernen Technologien und Geräten, die die Organisation unseres täglichen Lebens vereinfachen könnten.

Aus diesem Grund und anlässlich der CES wird i'm neben diesen Kreationen als Weltneuheit auch i'm Here vorstellen: den kleinsten, elegantesten und ausgereiftesten GPS-Tracker, der grosse Fortschritte verspricht - denn "Smart Living" steht zugleich für ein sichereres Leben. i'm Here ist der erste GPS-Tracker, der seine eigene Position und die anderer Personen identifiziert und über eine SIM-Karte verfügt. Das Gerät entstand aus einem Joint Venture mit Zeromobile, einem anderen Unternehmen des Konzerns. i'm Here ist ein tragbarer GPS-Tracker, der Ihren Aufenthaltsort und den anderer Menschen feststellen kann. Er ermöglicht es, bei Gefahr mit nur einem Tastendruck einen Notruf abzusenden. Die Bestimmung des eigenen Aufenthaltsortes oder dem von Angehörigen ist eine perfekte Funktion für unterschiedliche Arten riskanter Situationen, die im normalen Alltagsleben auftreten können:

für Mütter, die befürchten, ihre Kinder am Strand, beim Einkauf oder beim Wandern in den Bergen aus den Augen zu verlieren; für alle, die Extremsportarten wie Bergsteigen oder Fallschirmspringen betreiben; oder für Menschen mit gesundheitlichen Leiden, welche sensorische Störungen, wie z. B. Orientierungsverlust oder Störung der Raumwahrnehmung, auslösen können. Sobald die Verbindung hergestellt ist, ermittelt das Gerät umgehend die genaue Position der vermissten Person. Sollten Sie selbst in Gefahr geraten, so sendet ein einfacher Knopfdruck einen Notruf an eine von uns voreingestellte Stelle.

Selbst das Design ist innovativ; dieses Gerät hat in jedem Fall das nötige Etwas, um zu einem neuen und extrem bequemen modischen Accessoire zu avancieren. Es ist unglaublich klein und portabel, und darüber hinaus lässt sich das i'm Here mit dem enthaltenen Armband am Handgelenk tragen, an der Jacke befestigen oder in Rucksack oder Handtasche aufbewahren, sodass man es problemlos überall mit hinnehmen kann. Für Kinder gibt es eigens entworfene ergonomische Modelle in tollen Farben.

Weitere Informationen: http://www.imsmart.com

