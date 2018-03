Das mit Sonnenenergie betriebene System zur Indoor-Positionsbestimmung von 9Solutions verkürzt die Einbauzeit von Monaten auf Tage

Oulu, Finnland (ots/PRNewswire) - 9Solutions, weltweit führend bei Bluetooth(R) und Cloud-Technologie-Produkten zur Indoor-Positionsbestimmung, gab heute die Einführung eines Produkts bekannt, welches eine Nachverfolgung in Echtzeit ermöglicht und mit Sonnenenergie versorgt wird. Durch die neue Technologie wird die unternehmensweite Einführungszeit des Produkts von Monaten auf Tage verkürzt. Das IPCS Zero(TM) kann 10 Jahre wartungsfrei ohne externe Energiequelle betrieben werden.

Das neue IPCS Zero(TM) ist die Antwort auf das grösste Hindernis bei dem Einbau von Nachverfolgungssystemen, die in Echtzeit und innerhalb von Gebäuden funktionieren - der Arbeitsaufwand, der für Installation und Wartung des Systems benötigt wird. Ein Systemstart muss schnell erfolgen und darf kein Hindernis darstellen, um die normale Geschäftstätigkeit des Kunden nicht zu stören. Eine schnelle Installation bedeutet, dass das Krankenhaus eher Erträge erzielen kann: Investitionen in Echtzeitlokalisierungen amortisieren sich in der Mehrzahl der Fälle in weniger als einem Jahr. Die gesamte für den Einbau verwendete Zeit bedeutet für den Kunden Zusatzkosten.

"Das IPCS Echtzeitlokalisierungssystem von 9Solutions kann in 50-100 Räume pro Tag eingebaut werden," führt der CEO von 9Solutions Sami Herrala, aus. "Das ist erstaunlich, aber möglich, da der Einbau des neuen IPCS Zero(TM) nur Minuten dauert. Das kabellose System ist jetzt - erstmals in der Geschichte von Lokalisierungsprodukten für Räumlichkeiten - wirklich kabellos."

"9Solutions liefert weiterhin innovative Produkte für die Echtzeitlokalisierung, welche die Technologie von Texas Instruments Incorporated (TI) verwenden," meint Sid Shaw, Worldwide Business Development and Marketing Manager, Wireless Connectivity Solutions, TI. "Das IPCS Zero(TM) ist ein zuverlässiges, sich selbst mit Energie versorgendes System, bei dem die Bluetooth(R) Energiesparlösung CC2540 von TI und der Energie erzeugende IC-Schaltkreis bq25504 verwendet werden, um Installation und Wartung zu vereinfachen."

