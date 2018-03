itelligence kauft SAP-basiertes Geschäft der Software AG in Nordamerika

Bielefeld/Cincinnati (ots) -

itelligence erweitert Leistungsspektrum in Kanada und den USA

Voraussichtlicher Abschluss der Transaktion am 16. Januar 2013

itelligence, der führende IT-Komplettdienstleister im SAP-Umfeld für den Mittelstand, übernimmt mit Wirkung zum 16. Januar 2013 von der Software AG die Geschäftsfelder SAP-Beratung, -Lizenzierung und -Wartung in Kanada und den USA. Damit erstreckt sich die geografische Präsenz von itelligence USA nun auch auf die kanadische Region Ontario und gleichzeitig vergrößert sich der Kundenstamm in den USA; itelligence wird die Mehrheit der rund 80 Mitarbeiter der Software AG übernehmen. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart. Norbert Rotter, Finanzvorstand der itelligence AG: "Das US-Geschäft ist das zweitgrößte des itelligence-Konzerns. Aus strategischen Gründen will itelligence in Nordamerika weiter expandieren. Die Übernahme der ehemaligen IDS Scheer Sparte der Software AG bietet uns eine einmalige Gelegenheit zum Ausbau unseres Marktanteils bei gleichzeitiger Stärkung unseres wiederkehrenden Geschäfts." Steve Niesman, CEO, itelligence USA: "Zu den Kunden der Software AG gehören Auftraggeber aus der Automobil-, der Konsumgüter- und der Fertigungsbranche ebenso wie junge, dynamische Startups aus der Region. Sie alle werden nicht nur von der Zusammenarbeit mit einem führenden bewährten SAP-Partner profitieren, sondern auch von der breiten Servicepalette von itelligence. Für den englischsprachigen kanadischen Markt eröffnet itelligence eine neue Niederlassung in Toronto."

itelligence ist der erfolgreichste SAP-Partner im Mittelstand und verfügt über ein umfassendes Angebot von Branchenlösungen auf Basis von SAP All-in-One. Dazu gehören u. a. Lizenzvertrieb, Beratung, Business Intelligence und sämtliche Managed Services von der 24/7-Hotline bis hin zu Application Management und Hosting-Optionen in zehn hochmodernen Rechenzentren weltweit.

Jason Mausberg, Managing Director itelligence Business Solutions Canada, Inc.: "Wir freuen uns, nun zur itelligence-Familie zu gehören und Teil einer Organisation zu sein, die sich voll und ganz der Aufgabe verschrieben hat, das gesamte Leistungsspektrum von SAP zu liefern. Wir sind begeistert von der Aussicht, nicht nur unseren geschätzten Kunden, sondern auch potenziellen Neukunden in Ontario, ein noch kompletteres und stabileres Portfolio von SAP-Lösungen bieten zu können."

Über itelligence

itelligence ist als einer der international führenden IT-Komplettdienstleister im SAP-Umfeld mit rund 2.700 hochqualifizierten Mitarbeitern in 21 Ländern in 5 Regionen (Asien, Amerika, Westeuropa, Deutschland/Österreich/Schweiz und Osteuropa) vertreten. Als SAP Business-Alliance-, SAP Global Hosting Partner, von SAP zertifizierter Anbieter von Cloud Services und Application Management Services sowie Global Value-Added Reseller und Gold-Level Channel-Partner für SAP Business ByDesign in Österreich, Deutschland und die Schweiz realisiert itelligence für über 4.000 Kunden weltweit komplexe Projekte im SAP-Umfeld. Mit seinem umfassenden Leistungsspektrum - von SAP-Strategie-Beratung, SAP-Lizenzvertrieb über selbstentwickelte SAP-Branchenlösungen bis hin zu Outsourcing & Services - erzielte das Unternehmen in 2011 einen Gesamtumsatz von 342,4 Mio. Euro. itelligence ist "Top Consultant" 2012.

