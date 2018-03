MediaTek führt erste NFC-Lösung der Welt mit 3-SWP-Unterstützung (Single-Wire Protocol) zur Integration in Mobilfunkplattformen für den Massenmarkt ein

Hsinchu, Taiwan (ots/PRNewswire) - MediaTek Inc., ein führendes Halbleiter-Unternehmen für drahtlose Kommunikations- und digitale Multimedialösungen ohne eigene Fertigungsstätte, kündigte heute die Verfügbarkeit des MT6605 an. Mit dieser ersten NFC-Lösung (Near Field Communications) der Welt, die Dual-SIM-Unterstützung sowie 1 micro SD-Kartenslot bietet, sollen Verbreitung und Nutzwert von Mobilfunkplattformen für den Massenmarkt gezielt gefördert werden. Dank der einzigartigen 3-SWP-Architektur (Single-Wire Protocol) eignet sich das MT6605 für mehrere Anwendungsbereiche gleichzeitig. So ermöglicht es unter anderem den Austausch und die Abfrage von Informationen, Ticketbuchungen, Zugangskontrolle und Authentifizierung sowie standortbasierte Dienste und die Paarung von Geräten - und zwar über ein einziges Mobilgerät mit einfachen und sicheren kontaktlosen Verbindungen.

Das MT6605 kann völlig nahtlos in MediaTeks praxisbewährte Android-Mobilfunkplattformen integriert werden und ermöglicht so eine effiziente NFC-Konnektivität für Smartphones und Tablets des Massenmarkts. Simultan unterstützt es gleich 3 Sicherheitselemente -sowohl in eingebetteter als auch in SIM-basierter Form. Daraus ergibt sich ein mögliches Anwendungsszenario mit Dual-SIM-Unterstützung plus einer micro SD-Karte in einem einzigen Gerät. Akteure aus dem erweiterten Branchenumfeld erhalten somit eine hervorragende Möglichkeit, NFC-Dienste dank flexiblerer Geschäftsmodelle ohne jede Zeitverzögerung einzuführen.

Das zum MT6605 gehörende Softwarestack entspricht dem NFC Forum Controller Interface (NCI) und ist mit verschiedenen Betriebssystemplattformen einschließlich Android kompatibel. Darüber hinaus ist der Chip mit MediaTeks "Beam Plus"-Technologie ausgestattet, die das Umschaltverfahren von NFC plus WLAN optimieren und den Zeitaufwand zur Paarung von Geräten deutlich reduzieren kann - und dabei einen äußerst niedrigen Stromverbrauch bietet. Auch mit Kunden des Unternehmens arbeitet MediaTek intensiv zusammen, um sie bei der Konzeption ihrer Funkantennen zu unterstützen und so deutlich kleinere Antennengrößen einzuführen, als derzeit auf dem Markt verfügbar sind. Im Verbund mit seiner ultrakompakten Bauform ist das MT6605 daher ideal für umfassend integrierte Mobilfunkplattformen von Geräteherstellern geeignet und hilft diesen dabei, NFC-Funktionalität zu deutlich reduzierten Kosten einzuführen.

"Wachstum im Bereich NFC wird in den kommenden Jahren vor allem bei Smartphones und entsprechenden Geräten aus dem digitalen Ökosystem verzeichnet werden, darunter Tablets, PCs, Drucker und TV-Geräte. Die Integration von NFC in diese Geräte wird vor allem der Geschäftswelt, dem Endverbrauchermarkt sowie den Event- und Reisebranchen zugutekommen, da ihre von Natur aus steuerbaren Umgebungen (ob Bürogebäude, Haus, Stadion, Hotel oder Flughafen) die Einführung notwendiger Infrastruktur weiter erleichtern, ohne dass in Sachen Erreichbarkeit Abstriche gemacht werden müssten", Mark Hung, Forschungsleiter bei Gartner.

"Im Zuge der Konvergenz von Mobilfunkkommunikation, sozialen Netzwerken, Informationsaustausch sowie Zahlungs- und Cloud-Diensten auf dem Smartphone hat sich NFC zu einer Schlüsseltechnologie entwickelt, die Smartphone-Besitzern in der echten und der Onlinewelt ein weiter verbessertes Benutzererlebnis bietet", so SR Tsai, Leiter der Geschäftsbereiche Wireless-Konnektivität und Netzwerke bei MediaTek. "Als ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Mobilfunk und Home Entertainment verfolgt MediaTek das Ziel, seine Kunden an vorderster Front zu unterstützen und ihnen leicht umsetzbare und dabei erschwingliche Lösungen anzubieten. Dank unserer branchenweiten Führungsrolle in Sachen Leistungsfähigkeit, Integration, Effizienz und Zuverlässigkeit können wir die leistungsstarke neue NFC-Technologie für eine größtmögliche Auswahl an intelligenten Geräten einführen."

Der NFC-Chip MT6605 von MediaTek wird von MediaTeks führenden Kunden aus aller Welt derzeit in Smartphones und die führenden Android-Mobilfunkplattformen des Unternehmens integriert. Erste Smartphone-Modelle auf Basis dieses neuen Chipsatzes werden voraussichtlich im 2. Quartal 2013 auf den Markt gebracht.

