Mcor stellt 3D-Drucker mit den umfangreichsten Farbeigenschaften der gesamten Branche auf der SolidWorks World 2013 vor

(PRN) - - Unternehmen erhielt kürzlich einen Großauftrag von Staples zur Einführung eines 3D-Druckservice

Dunleer, Irland (ots/PRNewswire) - Mcor Technologies Ltd,

der Hersteller von 3D-Druckern

mit den umfangreichsten Farbeigenschaften der gesamten Branche, wird den Mcor IRIS 3D-Farbdrucker auf der SolidWorks World an Stand #304 erstmals vor amerikanischem Publikum präsentieren. Die Veranstaltung findet vom 20. bis 23. Januar im Walt Disney World Swan and Dolphin Hotel in Orlando im US-Bundesstaat Florida statt.

Der kostengünstige und umweltfreundliche Mcor IRIS ist seit Dezember erhältlich, druckt zeitgleich mehr als eine Million Farbnuancen und kreiert langlebige und fotorealistische physische Objekte aus 3D-Daten. Mit seiner einzigartigen "TRUE Color"-Funktion, die Farben ebenso satt, lebendig und komplex wie auf dem Computer-Bildschirm darstellt, macht Mcor einen bedeutenden Schritt nach vorn. Ausschlaggebend ist dabei, dass Papier als Ausgangsmaterial genutzt wird - das originale und natürliche Medium für Farbtinte. Neben der TRUE Color-Funktion bietet IRIS auch die niedrigsten Betriebskosten aller 3D-Drucker im kommerziellen Bereich.

Kürzlich machte Mcor wegen seiner Vereinbarung mit dem Geschäftsbereich Printsysteme von Staples zur Einführung eines neuen 3D-Druckservice namens "Staples Easy 3D" Schlagzeilen, der online über das Staples Office Centre angeboten wird. Mithilfe von Staples Easy 3D können Verbraucher, Produktdesigner, Architekten, Fachkräfte aus dem Gesundheits- und Bildungswesen, Studenten und andere Kunden preisgünstige 3D-Drucke in brillanten Farben und fotorealistischer Qualität direkt in ihrer Staples-Filiale anfertigen lassen. Dazu müssen Kunden lediglich elektronische Dateien im Staples Office Centre hochladen. Die Modelle können dann in einer Staples-Filiale in ihrer Nähe abgeholt oder an die eigene Adresse geliefert werden. Staples wird die Modelle mit dem Mcor IRIS herstellen.

Was:SolidWorks World 2013. Schauen Sie sich Live-Vorführungen des Mcor IRIS an und erleben Sie Modelle aus dem 3D-Drucker hautnah.

Wann: Die Öffnungszeiten des Partner Pavillon lauten:

-- Montag 11:30 Uhr bis 16:30 Uhr und 18 Uhr bis 20 Uhr -- Dienstag 11:30 Uhr bis 16:30 Uhr -- Mittwoch von 10 Uhr bis 14:30 Uhr

Wo: Stand #304

Informationen zu Mcor Technologies Ltd Mcor Technologies Ltd ist ein innovativer Hersteller der günstigsten und umweltfreundlichsten 3D-Farbdrucker der Welt. Dabei handelt es sich um die einzigen 3D-Drucker, die gewöhnliches Papier - wie es auch im Geschäftsverkehr verwendet wird - als Ausgangsmaterial zur Herstellung von robusten, stabilen und griffigen Modellen einsetzen. Mcor wurde 2004 mit einem Team talentierter Spezialisten für 3D-Druck, Software und CAD/CAM gegründet und verfolgt die Vision, 3D-Drucke für jedermann leichter zugänglich zu machen. Das Unternehmen agiert international und verfügt über Niederlassungen in Irland, dem Vereinigten Königreich und Amerika. www.mcortechnologies.com.



