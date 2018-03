Looxcie kündigt Expansion im Einzelhandel in Europa an

(PRN) - - Produktvertrieb durch globales Elektronikunternehmen und den Einzelhandel bringt Looxcie HD zu Verbrauchern in ganz Europa

Las Vegas (ots/PRNewswire) - Looxcie, Inc., der Hersteller der preisgekrönten Handsfree-Videokamera mit Internetverbindung, hat heute angekündigt, dass Apple Europe die Looxcie HD ab dem 23. Januar in den Apple-Stores und online führen wird. Looxcie HD, die 1080p-Aufnahme, mobiles Live-Streaming sowie direktes Streaming zu Facebook bietet, arbeitet mit dem iPhone oder iPad eines Nutzers mittels Wi-Fi zusammen, so dass Videos unmittelbar angesehen, bearbeitet oder mit Freunden und Familie geteilt werden können. Zur Looxcie HD gehört eine umfangreiche Auswahl an Trage- und Befestigungsmöglichkeiten. So können Verwender jedes Mal großartige Videos aufnehmen, ob sie nun in den Schweizer Alpen Ski fahren, einen Fahrradausflug mit der Familie machen oder auch die französische Landschaft erkunden.

"Wir wollen mehr Leuten auf der ganzen Welt das Looxcie-Erlebnis zugänglich machen, damit sie ihre Erfahrungen mit der Looxcie-Videokamera erfassen, gestalten und mit Freunden und Familie in Echtzeit teilen können - jederzeit und an jedem Ort. Durch den Apple-Einzelhandel setzen wir dies nun für Verbraucher in ganz Europa in die Realität um", sagte der CEO von Looxcie, Romulus Pereira. "Durch Technologie ist die Welt zunehmend zu einem kleineren Ort geworden und wir freuen uns darüber, dass wir mit den Looxcie-Videokameras verstärkt dazu beitragen können, dass Menschen sich auf diesem Planeten miteinander verbinden und ihre Erinnerungen und Erlebnisse mit anderen teilen möchten."

Die Looxcie HD-Videokamera wird als Teil des Looxcie HD Adventure-Pakets verkauft, das für vielseitigen Tragekomfort ebenfalls den Clip für Baseballkappen, die Helmhalterung, die Lenkerhalterung und die Halterung für belüftete Sporthelme enthält. Das Looxcie HD Adventure-Paket wird im Einzelhandel 349 EUR kosten. Looxcies dazugehörige App kann gratis im App-Store heruntergeladen werden. Die Looxcie-App ist für eine mobile Welt designt worden -sie kann Videoinhalte über 3G, 4G oder Wi-Fi direkt vom iPhone oder iPad streamen und teilen - ohne dass ein Computer zum Mitteilen der Videos benötigt wird. Die mobile App von Looxcie ist mit iPhones und iPads, die mit iOS 5.0 und höheren laufen, kompatibel.

Weitere Produkteigenschaften & Spezifikationen:

- Volle HD-Aufzeichnung von bis zu 1080p

- Live-Streaming direkt auf Facebook

- Mobiles Streaming mit 480p, um jederzeit und an jedem Ort einen Live-Feed zu senden

- Möglichkeit, ein persönliches Sendenetzwerk für privates oder öffentliches Publikum zu erstellen

- Simultanes Streaming & Aufnehmen

- Ansprechendes, "Handsfree"-Design mit einer Vielzahl von Montageoptionen

- Kostenlose mobile App für Sucher und Steuerung

- Eingebaute Wi-Fi-Verbindung

- Wetterbeständiges Gehäuse für den Einsatz in jedem Klima

- Lichtempfindlicher Sensor für den Einsatz bei schwachen Lichtverhältnissen

- Einzigartige Instant-Clip-Funktion, um "unmittelbare Wiedergaben" des aktuellen Geschehens zu erstellen

- Wiederaufladbare und austauschbare Batterie

- Erweiterbarer MicroSD-Videospeicher (nicht enthalten)

- Gewicht ca. 3 Unzen (85 Gramm)

- Batterie-Lebensdauer von bis zu 2 Stunden (bei HD-Aufnahmen)

Über Looxcie, Inc.

Looxcie, Inc. ist der Hersteller des ersten integrierten mobilen Video-Dienstes, der eine "Handsfree"-Videokamera umfasst, so dass Benutzer alles, was um sie herum passiert, in Echtzeit erleben und teilen können. Looxcie wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sunnyvale, Kalifornien. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.looxcie.com.

