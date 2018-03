Auszeichnung für energieeffiziente Gemeinden

Veranstaltung am 11. Jänner im Arnulf Rainer Museum in Baden

St. Pölten (OTS/NLK) - Baden, Großschönau, Pitten und Wieselburg sind seit einigen Monaten im Rahmen von e5 aktiv, einem Programm für Gemeinden in Österreich, die ihre Energieeffizienz weiter verbessern wollen. Zu den Schwerpunkten des Programms zählen die Weiterentwicklung und Qualitätssicherung des ökologischen Wohnbaus auf kommunaler Ebene, die Abhaltung zahlreicher Weiterbildungsveranstaltungen sowie die Bereitstellung verschiedenster Unterlagen zur effizienten Energienutzung. Am Freitag, 11. Jänner, werden bei einer Festveranstaltung im Arnulf Rainer Museum in Baden die Ergebnisse der Arbeit präsentiert und die Gemeinden im Beisein von Landesrat Dr. Stephan Pernkopf ausgezeichnet.

Effizienter und sparsamer Energieeinsatz, die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energieformen, um Beschäftigung und Wertschöpfung in der Region zu fördern, sowie ein klares Nein zur Atomenergie, das sind die Eckpunkte der Energiepolitik des Landes Niederösterreich. "Niederösterreichs Gemeinden haben längst konkrete Maßnahmen zur aktiven Umsetzung des Klimaschutzes gesetzt", so Landesrat Pernkopf. "Die Gemeinden haben bereits in der Vergangenheit ihre Energiepolitik nachhaltig modernisiert, in die Weiterentwicklung des ökologischen Wohnbaus auf kommunaler Ebene investiert und damit einen wichtigen Beitrag zur langfristigen Senkung ihres Energieverbrauches sowie ihrer Kosten geleistet."

Der Ablauf des Programms umfasst die Bildung eines Teams, das sich aus Mandataren, Verwaltungsbediensteten, Experten und Bürgern zusammensetzt. Dann werden Vorschläge zur Verbesserung der Energieeffizienz erarbeitet, etwa bei der Straßenbeleuchtung, beim Verkehr oder bei der Wärmedämmung. Schließlich werden die Gemeinden regelmäßig einer Überprüfung unterzogen und mit bis zu fünf "e" ausgezeichnet.

Nähere Informationen: Energie- und Umweltagentur NÖ, Telefon 02742/219 19, www.enu.at.

