Einladung: CEDEC Gas Day in Wien

Lokale Energieunternehmen gemeinsam für Europa

Wien (OTS) - CEDEC, der Europäische Verband lokaler Energieunternehmen, organisiert am 18. Februar 2013 zusammen mit der Wien Energie GmbH und dem Verband der kommunalen Unternehmen Österreichs (VKÖ) seinen zweiten "Gas Day" in den Räumlichkeiten der Wiener Stadtwerke Holding. "Die Regeln der Europäischen Union für einen europäischen Energiebinnenmarkt wirken sich im Verbund mit ihren ehrgeizigen Klimaschutzzielen stark auf die Entwicklung der künftigen Gas-Infrastruktur, insbesondere, wenn es um intelligente Gasnetze sowie um die Versorgung mit Erd- und Biogas geht, aus. Lokale Gasversorger können in einem zunehmend integrierten Wettbewerbsmarkt in Zukunft nur dann erfolgreich sein, wenn sie ihr Wissen und ihre Erfahrungen zusammentragen und innovative Ideen gemeinsam weiterentwickeln", sagt Gert de Block, Generalsekretär der CEDEC.

CEDEC bietet spannende Vorträge und Informationen über herausragende lokale Gasprojekte. Am Vormittag des 18. Februars 2013 erhalten die TeilnehmerInnen eine detaillierte Analyse über die Entwicklung der Netzkodizes für Bilanzierung, Interoperabilität sowie Datenaustausch. Gleichzeitig erläutern Fachleute potentielle Auswirkungen einzelner Regelungen auf Unternehmen. Der Nachmittag steht ganz im Zeichen innovativer Gasprojekte in den Bereichen Power to Gas sowie Biogas. Außerdem erläutern ExpertInnen die unterschiedlichen Tarifregelungen der einzelnen Mitgliedstaaten im Detail. Abschließend geht die Tagung der Frage nach, welche Auswirkungen Gasqualitätsänderungen auf KundInnen haben.

Im Rahmen des CEDEC Gas Day informieren sich EntscheidungsträgerInnen lokaler Energieunternehmen auch über aktuelle gesetzliche Entwicklungen am europäischen Gasmarkt. Die Veranstaltung bietet die Möglichkeit, Ideen für innovative Gasprojekte auf lokaler und kommunaler Ebene in einem internationalen Umfeld auszutauschen und zu vertiefen. TeilnehmerInnen profitieren von fundierten Fachexpertisen aus renommierten Unternehmen in den Niederlanden, Deutschland, Frankreich, Belgien und Österreich. Ein Pflichttermin für GasexpertInnen.

CEDEC repräsentiert die Interessen von 1500 lokalen und regionalen Energieunternehmen und gestaltet die politischen Willensbildungsprozesse auf EU-Ebene maßgeblich mit. Der europäische Interessensverband lokaler Energieunternehmen steht für einen intensiven Wissens- und Ideentransfer seiner Mitglieder.

