AVEVA Everything3D ab sofort verfügbar

Cambridge, England (ots/PRNewswire) - AVEVA hat heute die Verfügbarkeit ihrer brandneuen Software für Anlagenplanung, AVEVA Everything3D (AVEVA E3D), angekündigt und setzt damit einen neuen Leistungsstandard für die Planung von grossen Investitionsprojekten im Anlagenbau. AVEVA E3D ermöglicht Anlagenplanern (EPCs) die Einführung von Lean Construction mit durchgängigen Arbeitsabläufen in der Planung und Konstruktion, wodurch die gesamten Projektkosten, der Terminplan und die Risiken reduziert werden.

Anlagenbetreiber profitieren ebenso vom Einsatz von AVEVA E3D, da sich zum einen die Zeit bis zur produktiven Inbetriebnahme der Anlage verkürzt und sie zum anderen vom EPC eine digitale Anlage erhalten, die eine echte Abbildung der physikalischen Anlage darstellt. Als ein Teil von AVEVAs langfristiger Initiative 'The Future of Plant Design', bringt AVEVA E3D eine Reihe von neuen technologischen Innovationen auf den Markt, die unter anderem integrierte Laser-Scanning-Lösungen sowie Mobil- und Cloud-Computing umfassen.

"Ich freue mich, dass wir ab sofort AVEVA E3D an neue und bestehende Kunden liefern können," sagt Dave Wheeldon, CTO und Head of Engineering & Design Systems, AVEVA. "AVEVA E3D hat viele innovative Funktionalitäten, dies es zur besten Lösung für die Durchführung von komplexen Anlagenplanungs-Projekten machen. AVEVA E3D bietet Anlagenplanern erstmals die Möglichkeit, Lean Construction-Prozesse zu entwickeln. Der Abgleich von 'As-designed', 'As-fabricated' und 'As-built' ist integraler Bestandteil von AVEVA E3D. AVEVA E3D wird die Planungseffizienz verbessern, die Projektabwicklung beschleunigen und Nacharbeit während der Konstruktionsphase reduzieren."

AVEVA E3D umfasst:

Laser-Scan-Modelle integriert mit der 3D-Design-Modellierung

3D-Graphiken, optimiert für effiziente und intuitive Anlagen-Modellierung

Leicht zu bedienende Benutzeroberflächen

2D- und 3D-Geometrie-Interfaces

Leistungsfähige Zeichnungsfunktionen, integriert in das 3D-Modell

Parallel-Betrieb im gleichen Projekt mit AVEVA PDMS, AVEVA Engineering und AVEVA Diagrams

AVEVA E3D ist völlig kompatibel mit der aktuellen Version von AVEVA PDMS.

AVEVA ist ein führender Anbieter von Engineering-, Planungs- und Informations-Management-Lösungen für die Anlagenbau-, Energie- und Schiffbauindustrie.

