Helsinn auf der 31. Annual J.P. Morgan Healthcare Conference am 8. Januar 2013

Lugano (ots) - Wie die Helsinn Group bekannt gab, wird morgen (Dienstag, 8. Januar 2013) um 9:00 Uhr Pacific Standard Time (18:00 Schweizer Zeit) Dr. Riccardo Braglia, CEO der Helsinn Group, einen Überblick über die Helsinn Group sowie ihre Produkte und Unternehmensziele auf der 31. Annual J.P. Morgan Healthcare Conference in San Francisco präsentieren. An der Präsentation von Dr. Braglia wird ein Publikum aus institutionellen Anlegern, Venture-Capital-Gesellschaften, globalen Branchenführern, innovativen Technologie-Entwicklern, privaten Investoren, Industriemanagern, Geschäftsentwicklungs-Führungskräften und Privatbeteiligungsfirmen teilnehmen. Es wird erwartet, dass sich rund 300 Unternehmen mit Präsentationen an dieser wichtigsten Konferenz rund um das Thema "Investitionen im Gesundheitsbereich" beteiligen werden. Die Präsentation von Dr. Braglia wird per Webcast übertragen und ist für die kommenden drei Monate über den folgenden Direktlink abrufbar:

http://www.presseportal.ch/go2/jpmorgan.metameetings.com/

Über die Helsinn Group

Helsinn ist eine in Privatbesitz befindliche Unternehmensgruppe aus dem Pharmasektor, die ihren Hauptsitz im schweizerischen Lugano hat und Niederlassungen in Irland und den USA unterhält. Das Geschäftsmodell von Helsinn ist auf die Lizenzierung von pharmazeutischen Produkten, medizinischen Geräten und Nahrungsergänzungsprodukten in therapeutischen Nischen ausgerichtet. Helsinn ist ein wichtiger Akteur auf dem Markt für Supportivtherapie bei Krebserkrankungen. Die Helsinn Group erwirbt in der frühen bis späten Entwicklungsphase Lizenzen für neue chemische Substanzen und entwickelt diese dann weiter, angefangen bei der Durchführung von präklinischen/klinischen Studien und CMC- Verfahren (Chemistry, Manufacturing and Control) bis hin zur Beantragung und Einholung der Vertriebszulassungen weltweit. Helsinn erteilt seinem Netzwerk aus lokalen Marketing- und Handelspartnern Vertriebslizenzen für die Produkte. Diese Partner werden aufgrund ihrer umfassenden Marktkenntnis und ihres Fachwissens ausgewählt und von Helsinn durch eine breite Palette an Serviceleistungen in den Bereichen Produkt-und Wissenschaftsmanagement gefördert und unterstützt. Hierzu gehört unter anderem die Beratung auf den Gebieten Vermarktung, Aufsichtsbehörden, Finanzen, Recht und Medizinmarketing. Die Pharmawirkstoffe und die endgültigen Darreichungsformen der Medikamente werden in den GMP-Einrichtungen von Helsinn in der Schweiz und in Irland nach den höchsten Qualitäts- , Sicherheits- und Umweltstandards hergestellt und an Kunden in der ganzen Welt geliefert.

Weitere Information zur Helsinn Group finden Sie unter www.helsinn.co

