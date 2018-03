Neuer Lehrgang zum akademisch geprüften Social Media Manager

Österreichweit erste akademische Ausbildung startet Anfang März an der LLL Academy

Wien (OTS) - Am 5. März 2013 beginnt an der Life Long Learning Academy Technikum Wien (LLL Academy) die erste akademische Ausbildung zum Social Media Manager. 17 Top-TrainerInnen machen die TeilnehmerInnen in zwei Semestern fit für das erfolgreiche Social Media Management. Der Bogen der Themen reicht von der Erstellung unternehmensweiter Richtlinien bis hin zur Entwicklung von kreativen Inhalten, von der Einbettung der Social Media in die Gesamtstrategie bis hin zu den rechtlichen Aspekten und der Erfolgsmessung. Der Lehrgang ist für Berufstätige konzipiert, unterrichtet wird an drei Abenden der Woche.

Von 17 Top-TrainerInnen aus der Praxis lernen

"Es gibt bereits einige gute Trainings und Konferenzen zum Social Media Management in Österreich. Wir sind jedoch die ersten, die das Thema Social Media Management in der notwendigen Breite und Tiefe vorstellen und damit erlernbar machen. Wir sind sehr stolz, in kürzester Zeit die Top-ExpertInnen Österreichs als Lehrende mit an Bord geholt zu haben. Das zeigt für mich, dass es Zeit für eine umfassende und auch akademisch anerkannte Ausbildung im Bereich Social Media Management in Österreich ist", erklärt Gabriele Költringer, Geschäftsführerin der Life Long Learning Academy Technikum Wien die Hintergründe für diesen neuen Lehrgang.

Details zum akademisch geprüften Social Media Manager

Lehrinhalte:

Social Media Management (18 ECTS)

Content (18 ECTS)

Communication (6 ECTS)

Mobile Marketing & Mobile Applications (6 ECTS)

Marketing inkl. Cross Channel Marketing und Search Engine Marketing (6 ECTS)

Kunden & Recht (6 ECTS)

Grundlagen in Projektmanagement und Content-Management (6 ECTS)

TrainerInnen:

Mag. Amir Abou Roumie, Mag. Christian Adelsberger, Mag. Niko Alm, Dr. Axel Anderl LL.M., Christian Bader MSc, Mag. Johanna Berghammer, Mag. Judith Denkmayr, Dr. Sylvia Geyer (Lehrgangsleitung), Mag. Martina Grama, Heinz Grünwald, Kai Höher MSc, Mag. Katrin Kneissl, Nina Mohimi, Alex Mühr, Dipl.Des. Olaf Nitz BSc, Dr. Andreas Seling, M.B.L., Dr. Karoline Simonitsch, Mag. Lisa Stadler

Dauer:

2 Semester, Start am 05.03.2013, Ende 23.01.2014

Abschluss:

Akademisch geprüfter Social Media Manager (60 ECTS Punkte)

Zugangsvoraussetzung & Bewerbung:

Es ist kein Hochschulabschluss notwendig, 1-2 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Informatik, Wirtschaftsinformatik, Marketing, Kommunikation oder verwandten Themengebieten sind jedoch von Vorteil. Die Bewerber werden zu einem Interview eingeladen. Diese finden am 16.1., 23.1., 30.1. und 20.2.2013 oder nach persönlicher Vereinbarung statt.

Kosten:

EUR 6.600,- exkl. MwSt. (inkl. aller Unterlagen und Abschlussdiplom)

Nähere Infos:

http://www.lllacademy.at/smm

Über die LLL Academy

Die Life Long Learning Academy Technikum Wien ist seit 2005 der Anbieter, wenn es ums lebenslange Lernen und um berufsorientierte Aus- und Weiterbildung in der Technik geht. Auch wenn der Fokus in der Technik liegt, so runden Persönlichkeits- und Managementseminare das Angebot ab. Die LLL Academy bietet auch Inhouse-Seminare für Industrie und KMU, die auf die Bedürfnisse der Kunden maßgeschneidert werden. In den letzten Jahren hat sich die LLL Academy als Spezialistin für E-Health und IKT etabliert. Die Life Long Learning Academy ist eine 100%-Tochter der Fachhochschule Technikum Wien. www.lllacademy.at

